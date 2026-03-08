44歲女神許維恩在38婦女節前、本月4日向外界透露罹患乳癌，已經在去年做完雙乳切除及重建手術，身體恢復良好，只需持續追蹤即可。許維恩罹癌後始終陪在老婆身旁的王家梁，今（8）日首度對外發聲：「可能連她都不知道自己的內心是如此的強大。」
透露愛妻堅強、勇敢抗癌 王家梁感謝外界關心
稍早，王家梁在粉專發文，提及愛妻許維恩罹癌一事，「謝謝這段時間大家給予維恩的關心，在此刻的問候特別溫暖。維恩相當的堅強、勇敢，可能連她都不知道自己的內心是如此的強大。願宇宙會顯化妳內心所想的一切。」
王家梁在貼文附上兩張與許維恩的近照，網友看到後留言：「維恩很勇敢！會越來越好的，加油！」
許維恩術後手沒辦法動 王家梁竟要她自己看卡片
經紀人日前透露，許維恩的乳房切除加上重建屬於大手術，耗時11小時，王家梁始終守在手術室外，手術結束後，許維恩被推回病房，立刻看到王家梁準備的花束和卡片，讓她非常感動。有趣的是，許維恩請老公唸卡片內容，怎料，王家梁要她拿卡片自己看，術後的許維恩雙手無法活動，無奈地說：「我手不能動，你唸給我聽。」王家梁居然害羞地說：「不要啦！妳自己看。」
據了解，許維恩對罹癌一事很低調，只有老公、姊姊知情，連父母都是手術完成、身體恢復後才知悉，而她是透過健檢發現腫瘤，做完穿刺後發現是0期，沒想到，術後才確定一側乳房已經是惡性1期，另一側為0期，由於腫瘤變化速度快，因此果斷決定切除雙乳並重建。
資料來源：王家梁臉書
