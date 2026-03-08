我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）不僅場內戰況激烈，場外的維安與話題更是直接飆升至「國家最高層級」。今（8）日晚間在日本東京巨蛋登場的日本武士隊迎戰澳洲隊之戰，迎來了本屆賽會最重量級的終極貴賓—日本天皇陛下親臨現場觀戰。這不僅是日本棒壇睽違60年再度迎來的傳奇「天覽試合」，天皇步入包廂的瞬間，更讓全場日本球迷爆出巨大驚呼聲。透過本報特派記者的現場直擊，可以清楚感受到這股超越棒球的極致狂熱。當天皇與皇室成員緩緩出現在本壘後方上層的VIP包廂時，巨蛋氛圍瞬間燃起來。無論是身上穿著大谷翔平球衣的鐵粉，還是原本死盯著場上戰況的觀眾，全都在同一秒鐘不約而同地轉身，高舉著手機對著VIP包廂瘋狂搶拍。現場的驚呼聲此起彼落，氣氛既狂熱又帶著一絲不可侵犯的敬畏。不少日本球迷難掩激動神情，甚至有現場觀眾形容：「當下那個瞬間，簡直就像是親眼見到了神明降臨！」事實上，為了迎接這場備受全球矚目、不容許任何一絲閃失的「天覽試合」，東京巨蛋的維安層級早已在賽前拉到了最頂峰。在中午中華隊與韓國隊的史詩級激戰一落幕，大會便以極度驚人的效率，迅速引導所有觀眾退場清空，並同步進駐大批增派的武裝警力與特勤維安人員。從場內座位區的死角，到場外周邊的每一個垃圾桶，全數進行了地毯式的爆裂物排查與全面安檢。這滴水不漏、令人窒息的戒備狀態，徹底凸顯了這場賽事超越體育層級的非凡意義。在戰況與晉級態勢方面，以「二連霸」為唯一目標的日本武士隊，由於稍早中華隊成功逆轉擊退韓國，等於「間接助攻」日本隊提前鎖定了8強門票、確定將挺進美國邁阿密。這份來自台灣的大禮，讓日本隊能在今晚毫無晉級壓力，以最完美的狀態與氣勢在天皇面前大展神威。翻開日本棒球的悠久歷史，能讓職業棒球選手在天皇面前獻技的「天覽試合」簡直是鳳毛麟角。前兩次甚至要追溯到半個多世紀前：一次是1959年轟動全日本的「巨人對阪神」天王山之戰；另一次則是1966年全日本隊迎戰美國職棒道奇隊的日美棒球賽。如今睽違整整60年，天皇再度親臨球場觀賞由頂尖大聯盟球星組成的國家隊賽事，讓今晚有幸置身東京巨蛋的每一位球迷，見證了日本棒球史上最難能可貴的歷史一頁。