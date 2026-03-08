我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組今日迎來焦點之戰，由地主日本隊對陣澳洲隊。這場攸關晉級席次的關鍵比賽，迎來了最尊貴的重量級嘉賓。日本德仁天皇、雅子皇后以及愛子公主，已於今日下午抵達東京巨蛋親自觀戰，這也是日本皇室睽違60年後，再次出現棒球「天覽試合」。今日下午約5時30分，德仁天皇夫婦與長女愛子公主抵達東京巨蛋。這也是天皇夫婦繼2006年與2009年（當時為皇太子身分）之後，第三度親臨經典賽現場。值得關注的是，愛子公主是首度現場觀看WBC賽事。據悉，愛子公主自2009年WBC「侍日本」奪冠的精彩表現後，便對棒球產生濃厚興趣，同年曾前往神宮球場觀看職棒比賽。今日她以一身優雅套裝現身，準備為日本代表隊加油應援。所謂「天覽試合」，係指天皇親自出席觀看的運動賽事。日本職棒史上最著名的天覽試合可追溯至1966年，當時昭和天皇在後楽園球場觀看了全日本明星隊與道奇隊的比賽。時隔60年，天皇一家再度踏入球場觀看國家級棒球盛事，對於日本棒球界與球迷而言，無疑是極大的鼓舞。天皇一家預計將於晚間6時30分開始，全程觀看這場日澳對決。有了皇室成員現場坐鎮，東京巨蛋的氣氛更顯莊嚴且熱烈。日本代表隊面對澳洲隊的挑戰，若能順利取勝，將以全勝之姿強勢晉級8強，同時也能幫助今日稍早戰勝韓國的中華隊，在晉級算式中爭取更有利的地位。