2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今（8）日晚間將在東京巨蛋上演「日澳大戰」，德仁天皇也將親自到場觀賽，迎來睽違60年的「天覽試合」，外界也關注賽後是否有機會促成皇室與大谷翔平會面。
綜合日本日刊體育、NEWSポストセブン報導，官方已宣布，今晚在東京巨蛋舉行的日本對澳洲之戰將成為「天覽試合」，德仁天皇將自比賽開始時就進場觀賽，雅子皇后及愛子內親王陪同。這也是德仁天皇繼皇太子時期，2006、2009年後，第三度觀看WBC賽事。
在中午舉行的台韓大戰結束後，觀眾被要求迅速離場，隨後大幅增派的警備人員進駐，全面清查場館內是否有可疑物品，現場高度警戒。
皇室記者分析，從行程安排的時間來看，天皇預計從開賽看到比賽結束，極大機率會與皇太子時期一樣看完全場，且從比賽開始前就進場，可見其關注度之高。
外界也關注，皇室成員是否會與大谷翔平會面。去年 12 月，雅子皇后在62歲生日記者會上，曾提及大谷達成連續3年MVP的偉業，並稱讚其努力與挑戰精神，2021年與2024年也曾提及大谷，顯見對其高度關注。
皇室記者指出，2000年德仁天皇仍為皇太子時，曾與雅子皇后一同在東京巨蛋觀看大聯盟開幕戰，賽後曾與山米·索沙（Sammy Sosa）等人懇談。這一次若比賽結束得早，或許也會安排與選手交流的時間。
他也提到，雅子皇后對棒球並不陌生，她自幼就參加軟式壘球，旅居美國期間曾加入貝爾蒙特高中的壘球部擔任二壘手，還被封為「強打者雅子」（Slugger Masako）；天皇年少時也喜歡打棒球，過去一家人曾到神宮球場觀看比賽；愛子公主也是自幼就對各種球類充滿興趣，一定很期待能近距離觀看大谷球技，或是與他賽後交流。
過去昭和天皇與皇后親臨觀賞的「天覽試合」只有2場，分別是1場例行賽與1場日美棒球賽。1959年6月25日，讀賣巨人決戰阪神虎戰，當年王貞治還是新人，長島茂雄在5局下擊出追平全壘打，9局下轟出再見全壘打；1966年11月6日，全日本隊對上洛杉磯道奇隊，長島茂雄此役擔任第3棒，帶領球隊拿下勝利。
在今晚交手澳洲前，日本武士隊已取得2勝0敗，在中午台灣與韓國之戰，台灣以5比4擊敗韓國後，日本隊提前取得晉級資格，確定晉級八強。
