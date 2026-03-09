我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Giselle參加時裝週影片曝光，臉型突變「倒三角」嚇瘋粉絲。（圖／Threads@voguetaiwan）

韓國女團aespa成員Giselle近期現身巴黎時裝周活動，活動中她以棕色長髮，搭配煙燻妝造型出現，然而當天照片曝光後卻引起許多爭議，那就是「她的下巴異常的尖」，就像是剛進場做完臉部削骨手術一般，看起來極其不自然，讓許多粉絲看到照片後紛紛氣炸，直呼「SM（經紀公司）別鬧了！」活動當天，Giselle身穿灰色雙排釦西裝外套，內搭隱約露出的亮綠色領口設計，下身搭配淺色牛仔寬褲與白色尖頭短靴，整體造型兼具率性與時尚感，作然而照片在社群流傳後，出現了許多「Giselle是去削骨嗎？」的說法出現，因為曝光的影片中，她的臉型呈現及其不自然的倒三角形，就像是開了「小臉」濾鏡一般，讓許多網友紛紛直呼「感覺有點整失敗了。」除了整形說法，有許多網友對於Giselle過度追求變瘦、變美一事感到不捨，「這樣削，她老了之後怎樣辦，完全沒考慮後果」、「SM下手實在太狠了」、「KPOP女團現在一邊唱著愛自己的lady power歌，結果下舞台後就去動刀」、「怎麼變芒果臉了，明明粉髮時期超漂亮的」、「好恐怖啊完全自行車坐墊」、「拜託不要再瘦了」、「好可怕還我微肉吉。」不過也有粉絲回應認為只是妝容角度問題，且削骨手術需要長時間恢復期，行程超滿的aespa根本不會有時間做這種手術，「我覺得是行程太滿，累到快脫骨了」、「到底為何一直覺得削骨？這種手術恢復期至少一個月」、「臉看起來是正常的，但膠原蛋白流失得很明顯。」而Giselle稍早也曬出了自己前往時裝周的紀錄影片，臉型並沒有不正常，被猜測是當天化妝時修容擦得比較多、再加上上鏡需求所導致，本人照片看起來沒有不自然的樣子。