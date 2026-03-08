以色列國防軍宣布，7日對伊朗伊斯法罕機場的空襲中，摧毀多架伊朗F-14戰鬥機。
以色列時報報導，以色列國防軍（IDF）宣布，昨日在針對伊斯法罕（Isfahan）機場的空襲中，摧毀了多架伊朗的 F-14 雄貓式戰鬥機。這些美製的F-14戰機是在1979年伊斯蘭革命之前供應給伊朗的。
此外，對於以色列空軍戰機構成威脅的雷達與防空系統，也一併遭到擊中。
軍方表示，摧毀這批F-14戰機，連同上週五在德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）摧毀的16架革命衛隊聖城旅（IRGC Quds Force）戰機，都是以色列加強對伊朗空域掌控的行動的一部分。
以色列7日晚間繼續對伊朗發動襲擊，打擊飛彈設施和軍機，以色列國防軍表示，80多架空軍戰鬥機連夜對德黑蘭和伊朗中部的幾個伊朗軍事目標進行了一系列空襲，向目標投擲了約230枚炸彈，攻擊目標之一是用於儲存和生產彈道飛彈的地下基地。隨著戰爭進入新階段，軍方表示將加強對伊朗全國各地武器生產設施的打擊力度，包括用於製造飛彈和發射器的設施。
以色列軍方表示，他們正在對伊朗首都的政權目標進行「大規模」攻擊，週六摧毀聖城旅使用的16架戰機，並連夜襲擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍的一個重要指揮中心。
