全台灣再度被Team Taiwan振奮！2026世界棒球經典賽今（8）日中華隊以5:4擊敗韓國，在C組預賽打出2勝2敗佳績，還存有一線晉級希望！對此，富邦美術館隨即宣布推出限時活動，3月9日至3月15日「全館免費參觀」，這也讓遊客瞬間省下1千元的門票錢，相當值得造訪！
富邦美術館整週免費參觀！現場展覽亮點一次看
台灣隊振奮人心的勝利也帶動企業與文化界共襄盛舉。富邦美術館隨即在社群宣布推出慶祝活動，自3月9日至3月15日開放「全館免費參觀」，希望民眾在熱血之餘，也能走進藝術空間，感受不同形式的文化能量。
館方表示，活動期間僅3月10日週二例行休館，其餘時間皆免費入館，邀請民眾把握機會體驗藝術展覽。
實際查看目前富邦美術館的展覽，現正展出的展覽包含《富邦典藏展-常玉》、《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》以及《富邦典藏展-共鳴： 光、愛與色彩的交響》三個展覽，步入永恆全票價格為500元，富邦典藏展兩個展覽也是500元，這次全館免費等於遊客能一次看3個展，直接現省1000元。
富邦美術館加碼抽簽名球
除了免費參觀外，美術館更加碼推出球迷互動活動。只要分享活動貼文並留言「台灣隊勝利」，就有機會抽中富邦悍將中華隊球員的簽名球，讓棒球迷不只為勝利喝采，也能把紀念帶回家。
富邦美術館地點、特色
地址： 台北市信義區松高路79號（富邦A25園區）
交通方式：
捷運： 市政府站3號出口步行約9分鐘；象山站1號出口步行約11分鐘。
公車： 消防局（松仁）、市立工農（正門）站下車步行約3-4分鐘。
開車： 可導航至「富邦美術館」，周邊有嘟嘟房富邦信義A25停車場。
開放時間： 11:00-18:00（週二公休）。
資料來源：富邦美術館
