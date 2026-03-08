我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大會亮點結合「Scouts for SDGs」與「未來創客」實作，展現高雄童軍接軌國際、關注永續與科技實作的教育成果。（圖／高市府教育局提供）

高雄市慶祝三五童軍節與表揚優秀童軍，高市府教育局今（8）日在壽山國中與壽山動物園，舉行「高雄市115年度三五童軍節慶祝大會」，有800位童軍與服務員現場參加表揚與童軍闖關活動，並有來自越南、日本國際交流團共襄盛舉，場面盛大熱鬧。本年度以「童心永續，榮耀同行」為主題，由教育局長吳立森親自出席頒獎，共表揚包含「獅級獎章」、「吳兆棠博士紀念獎學金」、「績優童軍團」等共194位個人與團體。大會亮點結合「Scouts for SDGs」與「未來創客」實作，展現高雄童軍接軌國際、關注永續與科技實作的教育成果。局長吳立森致詞時表示，童軍運動是高雄品德教育與永續發展目標（SDGs）的重要推手，受獎的194位個人與團體，是高雄邁向永續城鄉的關鍵力量。透過創客精神與國際視野的養成，高雄市正積極培育具備實作力、同理心與全球素養的未來領袖，讓童軍榮耀與永續未來並行。今年大會主題活動深入整合 STEAM教育理念，設計四大模組、共16組童軍闖關關卡，強調「低科技、高概念」的設計思維，引導童軍利用寶特瓶、紙箱等回收材料進行科學探索。環境與永續性模組：透過「生命之源」過濾系統與「風之捕手」風力發電，實踐綠能與淨水教育。此外，闖關活動並有和平與社區參與模組：藉由「友誼之橋」力學結構挑戰與「盲路導航」同理心體驗，培養包容精神。健康與福祉模組：結合物理力學與仿生科技，動手製作 DIY 聽診器與液壓機械手臂。生活技能（未來創客）模組： 透過「結構防震挑戰」與「邏輯電路模擬」，培養青少年在有限資源下解決未來複雜問題的創新力。除了主題活動，大會同步辦理「專科章考驗」與「木章持有人年會」。專科章考驗落實童軍自主學習，深化青少年生活技能；木章年會則凝聚資深領袖專業熱忱，構築專業領導網絡。其中專科章代表個人能力的精進，木章則象徵服務精神的傳承，兩者交織讓童軍精神在基層扎根，薪火相傳。此外，本次邀請來自越南（師生20人）、日本熊本（師生及家屬13人）的國際交流團共襄盛舉，與本地童軍跨國交流。大會亦結合壽山動物園環境優勢進行「生態探險」，讓夥伴在觀察自然中，深化環境保護意識。