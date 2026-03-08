我是廣告 請繼續往下閱讀

NAND控制晶片與儲存解決方案大廠群聯電子6日舉行法人說明會，執行長潘健成表示，NAND價格持續上漲，原廠宣布3月合約價調漲5成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者（CSP）也找上群聯合作，將於5月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達3成。潘健成表示，沒有記憶體就沒有AI，AI伺服器與雲端資料中心需求持續攀升，公司企業級SSD業務快速擴張，除了成功打入大型CSP，也切入一線伺服器OEM、AI基礎建設運營商與AI平台業者，預計今年第一季來自企業級SSD的營收就會達到3成，較去年第四季的1成大幅成長。潘健成指出，目前NAND原廠將資源集中在高容量儲存SSD，但由於缺貨市況，公司也因此取得機會切入相關供應鏈，部分客戶甚至將多個型號平台都交給群聯，群聯市占率不斷攀升。潘健成表示，2026年第一季與第二季市況非常強，第三季、第四季也看不到明顯轉弱跡象。他樂喊，「今年睡得很好、沒有惡夢，明年也不用太擔心」。隨著需求快速升溫，群聯也同步強化資金調度。潘健成表示，公司目前最大困擾是「錢不夠用、貨不夠用」。截至去年第四季，公司存貨金額為356億元，目前已進一步增加至超過500億元，主要用於提前備料以支援AI與企業級客戶需求。為支應營運與庫存需求，董事會已通過4億美元聯貸案，同時今年現金股利配發17元，配發水準較為保守，主要是為保留資金支應未來營運成長。在研發方面，群聯去年第四季研發費用達52億元，主要用於光罩投片、測試設備與研發人才投入。潘健成表示，公司未來仍會持續增加研發支出，重點投入4奈米與先進儲存技術開發。潘健成預告，群聯將在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）展示更多AI儲存合作成果，進一步擴大AI資料中心儲存布局。另外，群聯也公布今年股東會紀念品為「全家禮物卡100元」。公司將於5月27日召開股東常會，3月29日至5月27日停止過戶。依照股務時程推算，投資人最晚需於3月25日前買入群聯股票，才能列入股東名冊並取得紀念品領取資格。