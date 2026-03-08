2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日以延長賽5:4比數扳倒韓國隊，保住晉級機會，加上適逢38婦女節，中華官方啦啦隊CT AMAZE峮峮（吳函峮）轉分享所代言的內衣形象照片，宣傳折扣優惠，女神的窈窕體態相當淨化眼球。
中華隊首次在經典賽打贏宿敵韓國隊，峮峮在IG限時動態轉發所代言的內衣品牌動態，宣傳廠商提供全系列任選3件打8折的福利，曝光的形象照，峮峮綁著雙魚骨辮子，戴編織毛帽，上半身只穿一件灰色的蕾絲Bra，小露事業線，搭配透視長褲，雪白肌膚、勻稱的好身材一覽無遺。
峮峮報紙版面輾壓大谷翔平 球迷苦笑：台灣贏了
經典賽預賽第三天，日本報社《體育日本》（スポーツニッポン，簡稱 Sponichi）報紙出版大谷翔平帶領日本隊獲勝的新聞，以滿版形式刊登照片與文章，但大谷翔平的全身照比例略小，反倒是報紙最後一頁印的峮峮龍角散廣告看起來還比大谷翔平顯眼，讓台灣網友見狀嘴角上揚，笑說：「峮峮贏了」、「看版面程度峮峮肯定是碾壓大谷（精神勝利法）」、「我峮威武」、「護國山君」。
事實上，中華隊在經典賽上已連輸2場，對決澳洲、日本都沒有破蛋，導致球員及球迷都士氣低落，但好在還有峮峮的廣告可以看，讓大家還能苦中作樂、自我鼓勵。峮峮看到球迷的發文，也在Threads上留言回應：「！！！我要去買」，可見本人也相當興奮，想朝聖自己的廣告。
此外，依據龍角散各個官方社群平台顯示，峮峮的代言廣告從上個月20日在X上架，至今累計1.4萬觀看次數，而YouTube頻道則高達685萬次，再次證明峮峮在日本的高人氣。
資料來源：山君𝖰 IG
