行政院長卓榮泰昨日低調現身東京巨蛋為中華隊加油打氣，包裝透過私人行程踏上日本國土，這也是1972年台日斷交以來，睽違54年首度有現任閣揆赴日，對此政治評論員吳靜怡今（8）日表示，這是用最柔軟的方式，完成最敏感的接觸，表面上，是一場卓榮泰「私人行程、當日來回」的觀賽活動，但從外交與國際政治的角度來看，這其實是一場極其精準的運動外交操作，台灣選擇用最台灣的方式突圍，卓榮泰這一球，不只飛越了東京巨蛋的圍牆，也象徵跨越了台日斷交54年來的外交心理邊界，「這才是真正的『棒球外交』最高境界」。吳靜怡表示，看似再普通不過的「看球」，卻是台日斷交54年來，首度有現任行政院長公開踏上日本土地，也因此成為台日關係史上最不刺眼、卻最具象徵意義的外交突破，用台灣人最熱血、日本人最懂的共同語言，把政治雷區包裝成最安全的公共場域。而棒球從來不只是台灣的國球，而是台灣在最困難年代的重要國際語言，當外交空間急劇收縮，台灣仍能透過棒球在世界舞台上被看見。吳靜怡提及，1931年嘉義農林（KANO）闖進甲子園決賽並拿下亞軍，證明台灣人能在殖民者主場與日本人平起平坐；戰後1970年代，當台灣外交空間急劇收縮之際，從退出聯合國、台日斷交到台美斷交，紅葉少棒、威廉波特世界少棒冠軍，卻成為全國最強的國家凝聚劑，每一次小球員揮棒，都是在告訴世界「中華民國還在，而且很強」。吳靜怡說，如今舞台從威廉波特搬到東京巨蛋，主角從少棒選手換成現任行政院長，當數萬球迷高喊「Team Taiwan」而非「Chinese Taipei」時，這已不是單純的體育認同，而是台灣社會在公共場域對身份政治的公開重構。這正是運動外交最強大的軟實力，過去由球員當主角，如今升級為「政府高層版」，運動外交2.0正式登場。吳靜怡提到，台日斷交半世紀以來，雙方互動始終卡在「非政府間實務關係」的框架，副總統級以下的台日互訪已屬罕見，卓榮泰刻意採取戰略模糊，同時卻達成避免正式外交訪問引發的政治衝突、在公共場域完成高層互動、向國際社會傳遞象徵性政治訊號。國際政治史上，運動外交從來不是偶然，1971年，美國與中國透過「乒乓外交」打破長達20年的外交僵局，為隔年尼克森訪中鋪路；印度與巴基斯坦在邊境緊張時，多次利用板球賽事安排領袖互動；南非則在曼德拉時代，透過橄欖球世界盃完成族群和解。這些案例都證明，當正式外交無法前進時，體育場往往成為政治最安全的接觸空間。吳靜怡說，卓榮泰出現在東京巨蛋，正是一場典型的外交試水溫，既測試了北京對台日高層接觸的反應，也測試了台日互動能否逐步常態化，近年來，日本安全政策已逐漸將台海局勢納入自身戰略考量，台日之間的互動，也從單純的經貿與文化交流，逐漸擴展到更廣泛的戰略合作，但在沒有正式邦交的情況下，這種合作只能透過一種特殊功能性正常化方式推進，也就是在不改變外交制度的前提下，透過非正式互動逐步建立實質關係。吳靜怡提到，在野黨批評政府「沒錢付水電卻有錢包機看球」，這樣的內政攻防可以理解，但從外交視角看，這趟行程成本極低、風險極小、效益極大，看似沒有正式管道可以高層互訪，卻能用一場棒球，完成54年來的歷史性跨越，更重要的是，這趟行程為未來開了路，下一次，可能不是行政院長，而是更高層級人物在更關鍵的時機現身美國大聯盟或日本職棒，國球戰略不再只是球迷的狂歡，而是台灣在印太棋局中的戰略資產。吳靜怡說，卓榮泰那頂「Team Taiwan」棒球帽，在東京巨蛋象徵的意義才剛剛開始發光，台灣選擇用最台灣的方式突圍，揮棒、擊球、得分，而卓榮泰這一球，不只飛越了東京巨蛋的圍牆，也象徵跨越了台日斷交54年來的外交心理邊界，這才是真正的「棒球外交」最高境界。