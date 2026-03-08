我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁章梁縣長、徐處長、出水市交流團在2026布袋候鳥季活動合影。(圖/雲嘉南管理處提供)

▲雲嘉南管理處徐振能處長與出水市交流團一行，在北門『掌中傳藝 戲偶傳情』活動合照。(圖/雲嘉南管理處提供)

雲嘉南濱海國家風景區管理處藉由台灣燈會的盛會，邀請日本鹿兒島縣出水市鶴博物館一行來訪，以推動國際生態觀光合作。由館長堀昌伸帶領旅遊及社區業者組成的考察團，7日與雲嘉南濱海在地觀光產業進行參訪交流，透過燈會平台展現台日候鳥生態旅遊的合作成果。雲嘉南濱海與出水市同為東亞—澳洲候鳥遷徙線的重要節點，自2023年展開交流合作以來，透過鳥類生態展覽、觀鳥活動及官方互訪逐步建立合作基礎，並於後續簽署合作備忘錄，推動生態保育、教育與觀光交流。2026年雙方合作邁入第三年，此次共同參與國際盛事台灣燈會，象徵交流由單一活動延伸至國際觀光平台，持續深化雙邊友誼。雲嘉南管理處徐振能處長表示，此次燈會展區共規劃五座主題展攤，其中「飛羽的姻緣」合作展區，透過生態介紹、交流年表與文化展示，介紹雙方在鳥類生態的努力成果，讓民眾了解兩地因候鳥而建立的台日情誼。其餘展區則由雲嘉南呈現在地觀光形象、觀鳥活動成果與優質商家展售，展現濱海觀光圈的多元特色。日本出水市交流團於燈會期間來訪，並與雲嘉南業者面對面互動，探討未來觀鳥旅遊合作與文化推廣的可能性。交流團除了參與嘉義縣政府於布袋舉辦的候鳥季活動，也前往北門井仔腳鹽田，體驗雲嘉南濱海特有的鹽田文化及鳥類生態。值得一提的是，交流團還前往北門王爺藝饗節在永隆宮舉辦的《掌中傳藝・戲偶傳情》活動，本次演出劇目《萬教風波仇》，為義興閣第二代王玉堂所創的獨家金光戲，交流團成員都是首次參與「扮仙儀式」，在熱鬧氛圍下接受平安水的洗滌，紛紛伸手接住演員拋灑的「喜糖」與「錢母」，感受這份跨越國界，來自神明的祝福，為此次文化交流留下深刻的印象。接著前往台灣燈會出水市攤位區，與民眾一起數鶴及翻牌答題，互動熱絡並送出許多鳥類紀念品。徐振能處長說台灣燈會是國際級大型活動，吸引大量國內外旅客，此次邀請出水市參與，不僅是觀光與生態交流的重要里程碑，也象徵雲嘉南濱海持續朝向國際生態旅遊目的地邁進。相關台灣燈會出水市及雲嘉南濱海展區精彩內容，請至官方臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」查詢。