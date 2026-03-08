我是廣告 請繼續往下閱讀

英國護照辦公室近日發出提醒，呼籲所有護照持有人提高警覺，避免隨意分享個人護照資訊，以降低身份盜竊與詐騙風險。英國政府機構也透過X發布公告，指出隨著近年身份盜用案件增加，民眾應更加重視護照與個人資料的保護，同時了解護照若出現損壞情形，可能影響出入境使用，甚至需要重新申請更換。官方表示，護照不僅是重要的旅行證件，也包含個人敏感資料，一旦外流恐被不法分子利用。因此建議民眾妥善管理護照資訊，並在遺失或被盜時盡快通報相關機構。此外，若護照本身出現破損、污損或頁面缺失等情形，也可能被視為無效文件，導致無法順利通關或搭機。1. 切勿在網路上公開分享個人資訊2. 僅與可信賴的來源分享詳細訊息3. 妥善保管的護照資料頁副本4. 若遺失或被盜，要盡速通知官方機構申請更新如果護照遺失或被盜，必須先註銷原護照，然後才能申請補辦。1. 無法查看的任何詳細資訊2. 任何一頁已撕裂、裁切或缺失3. 封面有孔洞、切口或撕裂處4. 封面正在脫落5. 書頁有污漬（例如墨漬或水漬）。至於台灣護照如果遺失地在國內，須先向遺失地或國內任一警察局分局報案，並持該警察機關核發之「護照遺失申報表」正本及應備證件申請補發護照。如果護照遺失地在國外（含中國及港、澳地區），且因急於返國等因素，不及等候我駐外館處或行政院在香港、澳門設立之機構核發護照者，可申請「入國證明書」持憑返國；入境後須持憑「入國證明書」正、影本及應備證件申請補發護照。