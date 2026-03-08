我是廣告 請繼續往下閱讀

▲38歲Stephen Curry還有油，Draymond Green仍打出聯盟最佳防守球員表現和防守帶動性。（圖／美聯社／達志影像）

勇士還會拿下一個超級球星，這個球星很可能是「字母哥」Giannis Antetokounmpo，或者是「老詹」LeBron James。

。勇士有總冠軍文化，有自己獨特品牌魅力和尊嚴，只要補上一些關鍵天賦，儘快修補陣容，勇士在Stephen Curry世代還是有搞頭

▲金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的職業生涯步入尾聲，關於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）加盟勇士與柯瑞聯手的傳聞再次引爆話題。（圖／美聯社／達志影像）

今年夏天勇士會得到一個超級球星，重新站上爭冠舞台。

▲NOWnews運動中心特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

肯定不是，38歲Stephen Curry還有油，Curry即使不在顛峰，但也很接近最好狀況，Jimmy Butler明年開季有可能傷癒歸隊，Kristaps Porzingis只要健康，應該有很大機率降薪留下來，Draymond Green仍打出聯盟最佳防守球員表現和防守帶動性。勇士年輕一輩這一、兩年有快速明顯成長，勇士老闆Joe Lacob相信只要Stephen Curry還有今年這種表現，勇士還能爭冠。今年夏天勇士應該會有一個讓全世界再度震驚的操作：我原本已經懷疑Joe Lacob繼續砸錢+爭冠決心，加上Jimmy Butler一月分賽季提前報銷，但幾個細節操作可以看得出來勇士並沒有放棄1、 送走Jonathan Kuminga：Joe Lacob很喜歡Jonathan Kuminga，期待他成為勇士來和核心台柱，否則去年夏天不會卡談續約，送走Kuminga，是勇士不想放棄奪冠目標宣言。2、賭Kristaps Porzingis：218公分Porzingis是勇士前所未有的禁區資產、身高和戰術需要，只要健康，勇士能快速恢復元氣和競爭力，勇士在攻防兩端都能建立更完整打法和優勢。3、字母哥和老詹：以公鹿目前要死不活狀況，字母哥今年夏天被交易機率正在上升，可能超過六成。老詹今夏幾乎確定會離開湖人，那已經不是湖人要不要留老詹，更無關薪資，而是老詹更想要擁有主導權。講白一點，去年夏天湖人不跟老詹談續約和未來，已經擺明要請老詹走人。老詹吞不下這口氣，老詹生涯一直是主導者、決策者，2010年加入熱火是如此，2014年離開熱火是這樣，2018年從騎士去湖人更是如此。今年夏天老詹會重拾自己主導權，他去勇士成為Stephen Curry隊友機率相當高。勇士想要得到字母哥，操作上有很高難度，Jimmy Butler和Draymond Green其中至少有一個必須走人，勇士也未必能滿足公鹿需求。說服老詹到勇士打球，只要Joe Lacob願意，Stephen Curry出面招募，一切都會變得更簡單。