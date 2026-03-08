我是廣告 請繼續往下閱讀

中共近期擴大整肅軍方，已有36名軍系人大代表遭拔除職務，引發關注。而近日召開的中共兩會，又被媒體捕捉到國家主席習近平、政協主席王滬寧「傳紙條」，甚至還透過央視攝影師傳給後排的國務委員。中共近期持續整肅軍方，包括14名上將、16名中將在內，已有36名軍隊系統的人大代表遭拔除職務。中共近日舉行兩會，習近平並未坐在主席台中央位置，而是在台下前排席位；解放軍與武警代表團二團長由中央軍委副主席張升民擔任，為其首次出任該職。此前2023年至2025年期間，該職位由中央軍委副主席張又俠與何衛東分別擔任軍方代表。港媒《明報》、日媒《日經亞洲》及《大紀元時報》等媒體報導，4日舉行全國政協開幕式時，政協主席王滬寧在發表工作報告後返回座位，在走到習近平右前方時，短暫停頓、雙手下垂向習低頭彎腰致意，習則微微點頭回應。這段畫面在海外社群引發網友討論，「標準的主子和奴才」、「做了三朝國師……到這朝雖然級別更高了，但奴性也更重了，恐怕也是由不得他了」，認為這不僅是禮節，還是公開宣示臣服。此外，在兩會開幕式上，核心高層頻繁「傳紙條」的場景也引發關注。有媒體捕捉到，王滬寧曾傳遞一張寫有四行橫排文字的紙條給習近平，兩人短暫交談後將其收回；之後，王滬寧也曾透過旁人把訊息傳給副總理丁薛祥、國家副主席韓正，還利用在場內走動的央視攝影師，把紙條交給坐在後排的國務委員諶貽琴。明報報導，這些核心高層「傳紙條」的內容說了什麼並不清楚，但他們臉上都面帶笑容。此外，習近平聽取工作報告時相當放鬆，在李強發言時，神情平靜環顧四週，與其他與會者低頭看著手中文件、講稿的舉動不同。