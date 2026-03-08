我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲用骨裂的手撲壘，嚇瘋許多觀眾。（圖／IG@hsien_1994）

▲陳傑憲老婆綺綺帶著兒子一起在東京巨蛋為陳傑憲加油。（圖／IG@haileychennn）

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日中午開打，比賽超膠著甚至比分追平進入第十局延長賽，最終中華隊以5：4險勝韓國隊，而獲勝的關鍵分是由上場帶跑的陳傑憲拿下，他不顧自己骨裂的手指直接撲壘，讓現場、螢幕前的球迷都激動哭，賽後他也在社群發文感謝球迷，表示可以在東京巨蛋看到台式應援相當幸福，他的老婆也帶著兒子在看台區一起加油，「你的後盾在這裡」，夫妻甜蜜互動閃瞎網友。陳傑憲稍早在IG發文寫下，「謝謝大家再度創造歷史，能在東京巨蛋環繞著台式應援是一件很幸福的事情，謝謝❤️」，並且曬出自己用骨裂手指撲壘得分的照片，讓許多網友紛紛留言直呼超帥，「很帥，但請休息」、「連日本Netflix也公認最可靠的隊長，心中沒有個人，只有團隊」、「左手受傷，還用左手滑，太狠了。」而台韓戰進行到如火如荼時，陳傑憲的老婆綺綺也在社群發文「最強的後盾在這兒」，附上自己和兒子坐在看台區、舉著應援旗、對著球場大喊加油口號的影片，同時還多次轉發老公撲壘得分的照片，可見夫妻感情相當好。2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽第4天，中華隊今日上午在東京巨蛋對上多年宿敵韓國隊，雙方一路膠著到第十局延長賽，最終中華隊以5：4在第10局拿下勝利，保住晉級機會，這也是我國經典賽史上首次打敗韓國，創下了意義非凡的瞬間。