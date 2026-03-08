我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全球第三大郵輪企業MSC地中海郵輪旗下「MSC榮耀號」首個以高雄為母港的航次，今舉行啟航儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.08）

▲位於MSC榮耀號中心的榮耀大道素有「海上香榭麗舍大道」之美名。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.08）

▲MSC 榮耀號集結美饌、設計、奢華住宿、親子設施、豐富娛樂、智慧科技與環保理念等旗艦級特色於一身。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.08）

全球第三大郵輪企業MSC地中海郵輪旗下 MSC 榮耀號（MSC Bellissima）首個以高雄為母港的航次於今（8）日載著超過4500 名旅客盛大啟航。MSC榮耀號於高雄母港正式首航，也創下歷年造訪高雄港最大規模的郵輪紀錄。MSC 榮耀號為 MSC 地中海郵輪斥巨資所打造的海上頂級度假勝地，代表艦隊最高品質與標竿。郵輪總噸位達 17.2 萬噸、船長315公尺、船寬43公尺、最大載客量 5,686 人，共規劃 2,217 間高質感艙房。自（115）年3月8日起航，接續3月12日及3月17日展開3趟母港航程，搭載以臺灣籍為主旅客自高雄港出發，航程北向前往日本，包含5天4夜那霸之旅及6天5夜那霸、石垣島雙島行程，帶領旅客暢遊日本島嶼風光。「地中海榮耀」不僅創下高雄港歷年來所迎接最大郵輪的新紀錄，進出港搭載旅客人次最高有望突破上萬人次，3趟母港航程預計超過2萬旅客人次。MSC 地中海郵輪及 Explora Journeys意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，很高興MSC 榮耀號正式於高雄母港首航，為MSC地中海郵輪在臺灣寫下重要里程碑。在積極拓展高雄南部新市場的同時也持續深耕北部市場，加碼推出更多精彩航程；此外，我們也持續聆聽台灣旅客的喜好與需求，在 MSC 榮耀號高品質硬體基礎之上不斷優化產品與服務，針對2026年新航季，全新升級涵蓋餐飲、娛樂及 AI 智能服務等多元體驗，邀更多南北兩地臺灣旅客一同感受歐式海上假期。MSC 榮耀號集結美饌、設計、奢華住宿、親子設施、豐富娛樂、智慧科技與環保理念等旗艦級特色於一身。其中，位於MSC榮耀號中心的榮耀大道素有「海上香榭麗舍大道」之美名。這條長達 96 米的空間集娛樂、餐飲、購物於⼀體，其上方的 80 ⽶ LED 天幕是亞洲最⼤的海上多媒體藝術載體之一；船上最具指標性的施華洛世奇水晶旋梯，擁有超過 75 階階梯，鑲嵌逾 50,000 顆施華洛世奇水晶。MSC榮耀號設有5間免費餐廳、8 間付費特色餐廳，以及地中海遊艇會專屬餐廳。美食之外，船上更擁有20間特色酒吧與酒廊。升級版樂高海上樂園設有各具特色的7間分年齡段兒童活動室；亞利桑那水上樂園設有3條酷炫滑水道，可以體驗海上奇幻漂流的暢快；除此之外還配備了各式特色泳池、標準保齡球道、XD 互動影院、室內運動館等眾多娛樂場地，以及倫敦大劇院、健身中心等多元化娛樂休閒設施。為滿足臺灣各年齡對於郵輪旅遊的需求，MSC 榮耀號還針對2026 年新航季持續推出多樣升級的服務，涵蓋餐飲、娛樂及智能服務等豐富體驗。