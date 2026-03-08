受到WBC用球數與休息天數限制，包含王牌柳賢振在內的四名核心投手均確定無法上場，南韓教練團勢必得啟動精銳盡出的車輪戰，才能在懸崖邊緣求生。

▲韓裔大聯盟級強投唐寧（Dane Dunning）被中華隊敲全壘打，但下一場仍可出賽。（圖／美聯社／達志影像）

值得關注的是，年僅19歲的火球男鄭宇宙，目前僅在對捷克戰中使用23球，戰力相對充沛，其高質量的火球將是南韓能否壓制澳洲重砲的關鍵。

▲韓國左投柳賢振預賽都不能上陣。（圖／美聯社／達志影像）

南韓隊澳洲之戰，不可上場名單統整：#1高永表（51球）、#19高祐錫（連兩日出賽）、#47郭彬（47球）、#99柳賢振（50球）。

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入最終白熱化階段，南韓隊在接連負於日本與中華隊後，明(8)日對戰澳洲的比賽已無退路。根據最新的球隊戰力報告顯示，南韓隊在關鍵生死戰中，面臨極為嚴峻的投手調度考驗。南韓隊在今日對澳洲之戰中，確定缺少了多位在預賽前幾場建立戰功的投手。先發主力方面，此外，曾對中華隊投47球的郭彬，以及在日韓、台韓大戰連續出賽且合計耗費35球的後援大將高祐錫，也都被列入不可上場名單。這四位投手的缺席，對南韓本就緊繃的投手防線無疑是巨大的打擊，也意味著南韓今日缺乏能長時間吃下局數的絕對王牌。儘管主力缺席，南韓投手陣容中仍有多名可戰之兵。曾在對捷克戰中負擔42球任務的蘇珩準，今日仍具備上場資格，預計將扮演重要的角色。此外，南韓陣中多名年輕好手如趙炳炫、金榮奎、朴英賢在經過休息後，今日皆能隨時待命支援。再加上孫周永、劉泳燦、金澤延以及尚未上場的宋勝基，南韓隊今日勢必會採取頻繁換投的策略，不讓澳洲打者有第二次適應球路的機會。由於南韓目前戰績落後，這場「對澳戰」不只要贏，更要精算失分。在缺乏先發大將的情況下，柳志炫總教練如何安排蘇珩準與唐寧的銜接順序，並在正確時機換上鄭宇宙或金澤延等壓制力強的投手，將左右南韓隊的命運。若能成功以車輪戰封鎖澳洲，並降低失分，南韓仍保有一絲晉級8強的最後希望。