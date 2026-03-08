我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市左鎮區8日上午發生一起自行車自撞事故，一名14歲吳姓少年騎乘自行車行經下坡路段時，疑似失控撞上路旁電線桿，當場失去生命徵象。消防人員獲報到場後立即進行急救並送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。台南市消防局表示，8日上午8時59分接獲通報，指左鎮區內庄里保中路往月世界方向發生車禍事故，需要緊急救護。救護人員到場後發現，14歲吳姓少年倒臥在電線桿旁，已無呼吸心跳，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。救護人員立即進行相關急救處置，並將少年送往衛福部台南醫院新化分院搶救。急診醫療團隊接手後全力搶救，但仍回天乏術，最終宣告不治。初步了解，吳姓少年當時騎自行車沿保中路往月世界方向行駛，在一處下坡路段疑似失控，自撞路旁電線桿而釀成事故。警方指出，目前已派員到場勘查與蒐證，事故發生的確切原因仍待進一步調查，相關死因也將報請檢察官相驗，以釐清整起事件經過。