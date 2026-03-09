中央氣象署表示，今（9）日第一波冷氣團，北台灣降溫明顯、要注意局部大雨，周二晚上至周三清晨（3月10日至3月11日）最冷，空曠地區只剩下12度；第二波冷氣團周四、周五（3月12日至3月13日）抵達。
今天天氣：白天東北季風減弱 短暫回暖放晴
3月9日今天的天氣，氣象署指出，大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣轉冷，其它地區早晚也冷，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，新竹、苗栗、中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。「基隆北海岸、東部」有局部大雨發生的機率。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：大陸冷氣團南下 3地區留意大雨
3月10日明天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團影響，北部、東北部整天偏冷，其它地區早晚較冷；華南雲系東移，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部也有零星短暫雨，其它地區多雲。
一周天氣：北台灣整天偏涼 中南部日夜溫差大
氣象署提及，周三短暫回溫後，周四至周六清晨迎接新一波冷氣團，北台灣低溫14至16度，中南部16至18度，同樣有輻射冷卻影響，周四晚間至周五清晨較冷，局部空曠地區仍有12至13度低溫，周六（3月14日）冷空氣減弱後，北台灣高溫回到22度，中南部約26度左右。
一周降雨方面，氣象署說明，明天冷氣團挾帶水氣，北台灣、東半部、中南部山區整天不定時有雨，「基隆北海岸、宜蘭、恆春」要留意局部大雨；周二華南雲系也會東移，除了北部、東半部、中南部山區降雨外，中部平地也會有零星雨勢，降雨範圍明顯擴大。
