2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊擊退南韓，讓全國士氣高漲，有網友發現，在參加佛光山法會時，竟然聽到疏文中有一段是「世界棒球經典賽中華台北代表隊」，用佛力加持，讓許多人忍不住笑出來，「科學的盡頭是玄學」、「台灣真的瘋到這種程度了」。有網友分享，家人在聽佛光山法會直播，竟聽到一句「2026世界棒球經典賽中華台北隊」，有在場的人證實，聽師父念疏文念到一半，聽到這句也嚇了一跳，「慧傳法師會前還跟大家說，剛剛中華對韓國，我們贏了！全場都好開心，師父也好開心，佛力加持，功德圓滿。」不少網友笑喊，「這發功太強」、「台灣人真的瘋到這種程度了」、「好想讓韓國看到」、「有法力的加持，果然無敵」。中華隊在經典賽先是輸給澳洲，又被日本倒扣13分，在面對宿敵韓國時，一開始比分咬得很緊，最終進入延長賽，以5：4贏了從來沒在經典賽贏過的韓國，保住晉級生機。此次經典賽許多選手受到矚目，像是第一次代表母親出生的國家出賽的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），接連兩天轟出滿貫砲、兩分砲，不僅實力被看見，費仔也感受到台灣的熱情。