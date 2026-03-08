我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔會說台語了！自我介紹畫面曝光

▲費仔用台語自我介紹：「我是天公仔囝！」隨後露出可愛的笑容。（圖／threads＠rofsportstw）

2026年WBC世界棒球經典賽（WBC）今（8）日中華隊以5：4擊敗韓國隊，全台灣都陷入歡喜的氛圍中。連兩天轟出全壘打的關鍵功臣「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），球迷數量也迅速增加。今晚「費仔學說台語」的珍貴畫面曝光，瞬間讓台灣粉絲全嗨翻：「完全說對了！」今（8）晚費仔經紀公司「帕菲克國際運動行銷」在社群平台Threads釋出「費仔學說台語」的影片，只見畫面中費仔用台語自我介紹：隨後露出可愛的笑容。而「天公仔囝」（台語：thinn-kong-á-kiánn）意指幸運兒、上天的寵兒，形容一個人運氣極佳，經常逢凶化吉、大難不死。這句話源自民間信仰，比喻是玉皇大帝（天公）疼惜的孩子，通常用來形容一個人命好、一輩子順遂、少有苦難，帶有福氣滿滿的意思。因此畫面曝光後，也迅速吸引全台灣球迷湧入留言，「費仔講台語太可愛了」、「God Fairchild 天公仔囝」、「經紀人超會教」、「沒錯，拯救台灣的男人」、「費寶太可愛了」。