▲王祖賢長髮白袍現身活動現場，美呆許多粉絲。（圖／翻攝自微博）

在經典電影《倩女幽魂》中飾演「聶小倩」而紅遍亞洲的女星王祖賢，淡出演藝圈後鮮少公開露面，目前定居於溫哥華過著低調修行、潛心學佛的生活，近日她罕見現身舉辦「頌缽靜心分享會」活動，當天她穿著素雅白衣、頂著黑色長髮出現，彷彿就是當年電影中的小倩走到現實，近況曝光後再度掀起熱議。王祖賢日前在溫哥華舉辦「頌缽靜心分享會」，親自與參與者交流身心靈療癒經驗，當天她身穿素雅白色長裙、長髮披肩，頭上僅以簡單髮簪點綴，整體氣質清新淡雅，現場參與者表示，她的造型與氣質讓人立刻聯想到當年《倩女幽魂》中的聶小倩，不少網友也形容是「瞬間回到電影畫面」，直呼仙氣依舊。王祖賢當年憑藉《倩女幽魂》成功塑造經典角色「聶小倩」，成為華語影壇難以取代的銀幕形象，也被粉絲封為「最美聶小倩」，如今距離電影上映已近40年，許多影迷看到她再次以類似造型現身，紛紛感嘆「超級回憶殺」、「初代頂流」、「永遠的小倩。」淡出演藝圈後，王祖賢將生活重心轉向身心靈與養生領域，除了修習佛法，她近年也在溫哥華開設養生館，推廣艾灸與身心療癒理念；此次舉辦頌缽分享活動，她也親自帶領參與者透過聲音療癒放鬆身心，並分享追求內在平靜與生活平衡的心得。