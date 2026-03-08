我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列襲擊伊朗，中東戰火持續延燒，牽動全球經濟局勢。全球暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》的作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）表示，每一枚射向伊朗或以色列的飛彈都含有白銀，當飛彈爆炸，白銀就隨之消失，真相是「戰爭是有利可圖的」。近日在越南的羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在X平台發文，提到自己曾兩度在越南服役，包括1966至1967年以學生身分，及1971至1972年擔任美國海軍陸戰隊飛行員，有感而發的説自己正試圖為一場「我們根本不該捲入的戰爭尋找答案」。清崎説，當年他們被告知的謊言是「阻止共產主義擴散」，但到了2026年，他依然不知道當年為何要在越南作戰。他引述美國前總統、艾森豪將軍曾經警告過「要警惕軍工複合體（Military-Industrial Complex）」，直言真相就是「戰爭是有利可圖的」。清崎指出，如今每一枚射向伊朗或以色列的飛彈，都含有半磅到四磅的白銀，當火箭彈爆炸時，這些白銀就隨之消失。白銀囤積者變得更加富有，而雙方的人民卻在用鮮血、汗水、淚水和金錢付出代價。清崎也感慨説，他坐在越南，想起他的朋友、同學和飛行員同袍，他們的名字都在華盛頓特區的越戰紀念碑上，「如果每一枚火箭和所有殺人的武器……如果軍工複合體必須使用黃金而非白銀來製造武器……黃金是否會帶來和平？因為戰爭武器將會變得過於昂貴。今天，我為和平、自由和真正的財務教育而戰……而不是為了戰爭。」