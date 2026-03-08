女神許維恩日前向外界透露罹患乳癌的消息，去年做完雙乳切除及重建手術，身體恢復良好，只需持續追蹤即可，今（8）日是38婦女節，她分享上半身全裸捧胸入鏡的寫真照，大方露出手術的疤痕，「有時候我會覺得，每一道疤痕，都是人生送給我們的勳章...今天也想把祝福送給所有的女人。」
許維恩上空捧胸秀疤痕 正向吐露當前心境
曝光的黑白照片，許維恩微捲中長髮凌亂有形，上半身一絲不掛，下半身穿低腰喇叭褲，褲頭解開，只見她雙手捧住雙峰，遮住私密兩點，大方露出胸線和術後疤痕，綻放自信又美麗的笑容，性感又美麗。
許維恩以乳癌病友的身分寫下：「有時候我會覺得，每一道疤痕，都是人生送給我們的勳章。（因爲我有蟹足腫）那些曾經走過的痛、經歷過的低谷、最後都變成了生命裡最珍貴的記號。它們提醒著我——原來我們都比自己想像的更勇敢。」
此外，許維恩也表示：「學會享受每一個當下，相信所有的安排，都是宇宙最好的禮物。只要你願意相信自己，整個宇宙都會慢慢為你鋪路。」她說有收到大家的關心和祝福，會把所有的愛都放心裡，「你們勇敢、善良、溫柔，同時又擁有無比強大的力量。願宇宙把滿滿的光與能量，都回送給這樣美好的你們。」正能量滿滿。
罹乳癌瞞爸媽動手術 果斷決定切除雙乳
許維恩對罹癌一事很低調，只有老公、姊姊知情，連父母都是手術完成、身體恢復後才知悉，而她是透過健檢發現腫瘤，做完穿刺後發現是0期，沒想到，術後才確定一側乳房已經是惡性1期，另一側為0期，由於腫瘤變化速度快，因此果斷決定切除雙乳並重建。
資料來源：許維恩IG
