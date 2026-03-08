我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案，被限制出境、出海。柯妻陳佩琪日前表示，大兒子從日本東京大學博士班畢業，恰好是「京華城案」宣判日前兩天，希望聲請暫時解除境管。據了解，柯文哲已委任律師明（9）日上午向台北地院提呈，聲請解除限制出境出海狀。陳佩琪日前在《千秋萬事》專訪中，被主持人王淺秋問及，聽說柯文哲有個孩子很優秀，完成了日本東大的博士班學業，馬上要舉行畢業典禮，一定很希望父親能參加？對此，陳佩琪回應，大兒子的日本教授寫信來問是否出席，她不想讓兒子的期待留有遺憾，但柯文哲因有些法律上的問題，要看能不能向法院聲請出國，就循正常程序聲請試試看。柯文哲7日到出席活動時也鬆口，「陳佩琪很希望我去，下周一再跟法院聲請，看看法官意見」。據了解，柯文哲已委任律師明（9）日上午9時30分，向台北地院提呈聲請解除限制出境出海狀。