我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球界今日在歷史最悠久的「全英羽球公開賽」（超級1000系列）傳出史詩級捷報！來自中租球團的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，在決賽以21：19、21：18直落二擊敗世界第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue），奪得台灣史上首座全英賽混雙冠軍。隨後「左手重砲」林俊易也於男單登頂，台灣首度在全英賽單屆包辦兩座金牌，寫下歷史新頁。世界排名第15的葉宏蔚與詹又蓁，過去面對這對法國勁敵吞下2連敗，今日開局雖一度落後，但憑藉強大的韌性與耐心，在首局後段連追4分反超奪下。第二局雙方持續拉鋸，葉宏蔚多次展現強力後場強攻，最終頂住對手反擊壓力，率先搶下賽末點兌現奪金。賽後接受採訪時，詹又蓁直呼奪冠感覺「很不可思議」。她透露賽前設定目標其實只是「贏一場就好」，希望能比去年的「一輪遊」進步。但在首戰結束後，看到同區高位種子被爆冷出局，讓兩人燃起鬥志，詹又蓁感性表示：「那時候更有信心，覺得看到機會就是要衝了，不能再縮了！」談到決賽的發揮，葉宏蔚大讚搭檔詹又蓁：「她今天非常有耐心，表現非常的棒。」詹又蓁也對搭檔給予高度肯定，笑說：「他在後場讓我有非常有安全感，我打不到的球全部交給他處理就沒問題。」雖然兩人在開賽初期都感到緊張，但葉宏蔚感謝教練與搭檔的及時提醒，讓他能放鬆發揮；詹又蓁則透過心態轉換，告訴自己「對方一定比我更緊張」，進而越打越有信心。兩人自2024年10月開始搭檔，僅花一年多時間就登上全英賽巔峰。詹又蓁特別感謝中租企業一直以來的支持，尤其是近期推出的積分獎金制度對選手是莫大的鼓勵。葉宏蔚也感謝國訓中心提供場地與體育署的資源支持，並強調：「這一冠對我們的未來是一個肯定，未來會繼續加油努力。」隨著葉宏蔚、詹又蓁與林俊易接連奪冠，台灣羽球在國際舞台的競爭力再次獲得肯定。這對混雙金牌組合表示，這次奪冠將讓他們未來更有信心在更高層級的賽事中競爭獎牌，甚至再次登頂。