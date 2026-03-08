我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界排名15的葉宏蔚與詹又蓁，在混雙決賽面對世界第5的法國強敵吉凱爾（Thom Gicquel）、德魯呂（Delphine Delrue），展現絕佳默契。在關鍵分處理上更勝一籌的兩人，最終以21：19、21：18力退強敵。（圖／Badminton Photo提供）

今年1月剛在印度公開賽奪冠的「左手重砲」林俊易今（8）日在超級1000系列全英羽球公開賽男單決賽中以21：15、22：20直落二擊敗印度名將森（Lakshya Sen），摘下生涯首座超級1000冠軍，更成為全英賽百餘年歷史以來首位奪金的台灣男單選手，與葉宏蔚、詹又蓁的混雙組合同日加入戴資穎的奪冠行列。林俊易目前世界排名第11，本次全英賽的晉級之路可說是十分艱難，接連扳倒世界排名前五的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）、法國好手波波夫（Christo Popov）以及泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。今日決賽面對老對手森（Lakshya Sen），林俊易開局就展現強大進攻火力，趁對手腿部不適首局一路領先。次局雖一度陷入4：9落後，但林俊易展現極佳耐心，於局末拉鋸戰中頂住對手反撲，在化解對方一個局點後，最終以一記回擊逼迫對手失誤，奪勝瞬間他興奮脫下戰袍送給現場球迷，慶祝這得來不易的歷史時刻。除了男單傳出捷報，台灣混雙組合也傳回驚喜。世界排名15的葉宏蔚與詹又蓁，在混雙決賽面對世界第5的法國強敵吉凱爾（Thom Gicquel）、德魯呂（Delphine Delrue），展現絕佳默契。在關鍵分處理上更勝一籌的兩人，最終以21：19、21：18力退強敵。這不僅是兩人搭擋以來的最高層級冠軍，更是台灣羽球史上首座全英賽混雙金盃。過去台灣在全英公開賽的奪冠紀錄多由傳奇球后戴資穎所包辦，如今林俊易與混雙組合同日奪冠，寫下單屆雙金的壯舉，象徵著台灣羽球新世代也開始站上世界頂尖的殿堂。