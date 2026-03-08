我是廣告 請繼續往下閱讀

繼今年1月在印度公開賽奪魁後，我國羽球好手「左手重砲」林俊易於今（8）日寫下生涯最輝煌的一頁。他在歷史最悠久、層級最高（BWF 超級1000系列）的全英羽球公開賽男單決賽中，以21：15、22：20直落二擊敗世界排名第12的印度名將拉克什亞．森（Lakshya Sen），不僅延續對戰連勝，更成為全英賽創賽百餘年來，第一位奪下男單金盃的台灣選手。世界排名第11的林俊易，本次賽會展現強大的競爭力，晉級過程可謂關關難過關關過，第二輪擊敗世界第4、亞運金牌印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）；八強賽打下世界第5的法國好手小波波夫（Christo Popov）；四強賽扳倒世界第2、曾獲世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。林俊易是繼周天成（2020年）與李佳豪（2025年）後，第3位闖進全英賽男單決賽的台將，並成功在今日一舉登頂。今日對戰拉克什亞．森，林俊易開賽便展現侵略性，把握住對手腿部不適的局勢，一路領先以21：15收下首局。進入第二局，拉克什亞．森在申請防護員治療後發起反擊，曾取得9：4領先。但林俊易發揮極大耐心，逐步追至14：14平手。雙方隨後陷入拉鋸，在關鍵的46拍對峙後，林俊易展現重扣威力穩住陣腳，並率先以20：19取得「冠軍點」。儘管第一個冠軍點被對手瓦解，但林俊易隨即逼出對方失誤，在第二個冠軍點把握機會成功兌現，以22:20鎖定勝局。奪冠瞬間，林俊易興奮地脫下戰袍送給現場球迷，共享勝利喜悅。今日的全英公開賽壓軸日對台灣而言意義非凡。在林俊易封王之前，我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也以直落二力退世界第5的法國組合，奪下隊史首座全英混雙冠軍。兩組人馬同日登頂，不僅與傳奇球后戴資穎齊名，加入全英冠軍名人堂，更創下台灣選手首度在單屆全英公開賽同時包辦兩座冠軍的歷史紀錄。在2026經典賽熱血開打之際，台灣羽球健兒在倫敦賽場也用手中的球拍，為國人帶回最高的榮耀。