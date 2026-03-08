我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王今(8)日作客桃園，出戰龍頭桃園台啤永豐雲豹，在洋將杰倫狂炸生涯新高42分的帶領下，終場以114：101復仇成功。杰倫受訪時說這是一場完美的團隊勝利，「在經歷上一場的輸球後，全隊展現了強大的韌性，每個人都挺身而出做出貢獻，特別是書緯透過更多的助攻分享球，打出無私的團隊籃球。」比賽首節便反客為主取得領先，進入次節，國王火力更趨猛烈，杰倫單節手感燙到再添12分，國王在半場結束58：44雙位數領先。易籃後，雲豹一度發起反撲，趁著國王防守亂流拉出一波14比4的攻勢，將差距縮小至僅剩4分。關鍵時刻，杰倫再度挺身而出，連續在外線放冷箭澆熄對手反攻氣焰，隨後沃許本也在禁區完成三分打，禁區與外線的連線讓國王在三節打完時，再度將領先擴大至18分。進入第四節，國王掌握比賽節奏，林彥廷與蘇士軒接連在外線開火，國王領先一度來到21分，比賽末段杰倫與林彥廷接連在外線與禁區穩定輸出，最終國王就以13分之差在客場雪恥。總教練洪志善表示，今日勝球關鍵在於球員的高執行力。他指出，賽前特別針對過去兩場表現不佳的地方進行檢討與要求，「這場球員修正得非常多，有確實把交代的事情做好。」