2026年世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」慈妹沒有親身赴東京大巨蛋應援，而是早前拍攝好的博奕遊戲CF，頻繁出現在每場賽事的廣告時間，也算以另一種形式幫中華隊打氣。慈妹本人近日飛到泰國慶祝生日，大方分享穿比基尼的養眼照片，吸引超過3萬人瀏覽、按讚。
慈妹飛海島度假過生日 放送比基尼福利給粉絲
慈妹7日在粉專上傳短片，她在普吉島打卡，戴著荷葉邊草帽，身穿印花三點式泳衣，套上鏤空蕾絲小外套，於海灘上搔首弄姿，只見慈妹酥胸微露，不經意撥弄長髮，展現萬種風情，十足健康美，原來這天是她28歲生日，本人表示，開放留言區給大家祝福。
貼文一發出，上萬人湧入慈妹的社群平台，向她道生日快樂，其中不乏眼睛吃冰淇淋的網友，「春光無限」、「已羨慕攝影師」、「可以認識嗎」、「我重看了好幾遍呢...慈妹太sexy了！」
與隊友並稱富邦三本柱 慈妹好身材天然呆圈粉
慈妹（本名彭翊慈），加入Fubon Angels 8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹擁有紮實的街舞底子，在舞台上展現出「甜美與帥氣並存」的反差魅力，與隊友並稱「富邦三本柱」之一。
經歷上，慈妹自幼隨父母觀賽培養對棒球的熱愛，因電影《歌舞青春》愛上跳舞，後經老師推薦參加Fubon Angels徵選並成功入選。除了啦啦隊本行，慈妹於2022年正式跨足演藝圈，獲綜藝天王吳宗憲賞識，積極參與綜藝節目錄製，並曾經推出個人翻唱歌曲、參與手遊代言，甚至籌備個人服飾品牌，展現多面向發展。
慈妹IG
