中美洲國家宏都拉斯2023年與中華民國斷交後，旋即與中國建交，但3年過去，中國對該國水產業採購承諾跳票。在親台派候選人當選總統後，宏都拉斯議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）發聲，希望重新與台灣恢復外交關係。
宏都拉斯總統大選在經過漫長開票後，親台派的新任總統、「國家黨」（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）於今年1月正式就職。前任總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年與台灣斷交，轉向與中國建交，但北京的貿易與投資承諾並未如期落實，導致卡斯楚政府的政治決策受到批評，最終落選。
據HCH TV報導，與總統阿斯夫拉同屬「國家黨」的宏都拉斯國民議會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）表示，再現任總統勝選之前，他的政治陣營已經表達了與台灣保持關係的意願，「我們在阿斯夫拉贏得選舉之前就說過，我們更傾向於台灣。與中國的關係結果並非我們所預期的；它更多地體現在意識形態上」。
贊布拉諾直言，「台灣在各個領域都為宏都拉斯人民帶來更多利益。如今，中國來到這裡已經近三年了，卻毫無成效；相反，他們還影響了當地的商業。許多來自聖佩德羅蘇拉的人給我寫信、打電話，告訴我這種關係導致當地以及其他一些地方的小企業破產」。
贊布拉諾也說，這對國家經濟來說是一個打擊；如果總統做出斷絕關係的決定，「我們在國會將會支持他」。
贊布拉諾也提到，他自己是來自南部地區的議員，而南部是受災最嚴重的地區之一，喬盧特卡和巴列遭受了重創，「僅在蝦類養殖業，我們就失去了超過1萬5000個直接就業崗位。」
