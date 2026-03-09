我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊若要奇蹟晉級，則寄望明天上演一場「打擊戰」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

▲澳洲目前形勢最為有利。即使明天澳洲輸球，只要失分在6分以內且勝負差在4分以內，澳洲仍能晉級。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC韓國隊輸給中華隊，晉級態勢不樂觀。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

隊伍 目前戰績 總失分 總守備出局數 整體失分率(僅供參考) 澳洲 2勝1敗 0分 9局 0.00 中華隊 2勝1敗 7分 18局 0.13 韓國 1勝2敗 5分 10局 0.17

▲許多日本球迷在看到中華隊今日擊敗韓國的精彩表現後，紛紛為台灣抱不平。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊今（8）日在延長賽驚滔駭浪中，以5：4擊敗韓國，為隊史在經典賽首次擊敗高麗軍團。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽 C 組戰況進入最後高潮。隨著日本隊在今（8）日以4：3擊退澳洲，取得3勝0敗鎖定分組第一，剩下的最後一席8強門票將由澳洲、韓國與中華隊競爭。目前澳洲為2勝1敗，韓國1勝2敗，中華隊則以2勝2敗結束賽程。3月9日的「韓澳大戰」將是決定命運的關鍵。中華隊需要寄望韓國隊至少贏澳洲8分，但同時也要丟掉至少超過3分，才能有機會晉級。如果明天韓國擊敗澳洲，將會出現台、澳、韓三隊同為2勝2敗的局面。由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。截至8日比賽結束，三隊的失分率表現如下：澳洲：0.00（對台完封）中華隊：0.13（對澳失3分、對韓失4分，共18局）韓國：0.17（對台失5分）根據此數據，澳洲目前形勢最為有利。即使明天澳洲輸球，只要失分在6分以內且勝負差在4分以內，澳洲仍能晉級。中華隊若要奇蹟晉級，則寄望明天上演一場「打擊戰」，即韓國雖然贏球，但雙方都丟掉大量分數，才有可能讓中華隊的失分率反超。WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。計算範例如下，假設A隊與B隊、C隊戰績互咬。A隊在面對B隊與C隊的兩場比賽中，總共失了8分，總計防守了17.2局（共抓下53個出局數）。A隊的失分率計算為：8÷53≈0.1509。數值「越低」代表防守表現越佳，排名越前面。目前台、韓、澳失分率一覽這場複雜的晉級算式在日本社群平台引發熱烈討論。許多日本球迷在看到中華隊今日擊敗韓國的精彩表現後，紛紛為台灣抱不平。有網友留言表示：「今天台韓大戰現場氣氛太驚人了，看到中華隊最後流淚慶祝真的很感動。」更有資深球迷指出，失分率規則存在漏洞：「如果韓國8比3領先澳洲，但發現這樣會被淘汰，難道要故意讓澳洲追平、打到延長賽30局來降低失分率嗎？這賽制雖然專業但真的很難懂。」更有網友直言：「台灣背負著國家的壓力打出這麼棒的比賽，卻要看別人臉色，感覺很不公平，希望奇蹟發生讓台灣晉級邁阿密！」由於中華隊晉級的前提是「韓國必須擊敗澳洲」，明晚18：00的韓澳之戰，台灣球迷將罕見地為韓國隊加油。然而，韓國隊也面臨嚴峻挑戰：他們必須以5分差以上擊敗澳洲，且將澳洲得分壓制在2分以內才有機會。這場比賽被日媒形容為「第一屆WBC的墨西哥對美國賽事重演」，當時日本也曾靠著複雜的失分率計算奇蹟晉級奪冠。中華隊能否複製這份幸運？明晚將揭曉答案。