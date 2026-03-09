我是廣告 請繼續往下閱讀

▲武林國小的黃晨允(右)砍下全場最高的12分率隊獲勝。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲武林國小U12小將雖然平時只能在狹窄的地下停車場練球，但他們化阻力為助力，初登場就以36：22強勢奪下首勝，讓武林國小五年級組教練李懿倍感欣慰。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，8日在和平籃球館熱身球場進行U12甲組賽事。聯賽初亮相的新北市武林國小，展現令人震撼的草根爆發力，全場狂送對手抄截，最終以的懸殊比分血洗台北狙擊手，霸氣收下賽會首勝！不過，這群在場上殺氣騰騰的小將，背後卻藏著一段在「地下停車場」刻苦練功的熱血故事。很難想像，這支在場上默契十足、防守極具壓迫感的球隊，平時竟然沒有專屬的室內球場可以訓練。武林國小雖然擁有室外球場，但只要一碰上下雨天，球隊就只能被迫轉移陣地到狹窄的「教師地下停車場」練球。小球員們不僅要在悶熱難耐的夏日裡揮汗如雨，訓練過程中還得時不時暫停，閃避進出的車輛。然而，這群「停車場戰士」非但沒有被環境擊倒，反而練就了更強大的抗壓性與球魂。今天代表武林出賽的五年級小將們，在教練李懿的帶領下，全場不僅展現拚勁，更將失誤完美壓制在。陣中主力黃晨允狂砍全場最高的，余哲均進帳，李豐榮也有的全能表現。教練李懿感動地表示：「我們陣中有一半都是籃球生手，要從零開始教。但白紙有白紙的好處，而且他們都非常認真！」在這批熱血的停車場戰士中，最引人注目的絕對是擁有近傲人身高的李豐榮。家住桃園的他，原本就讀於公埔國小，因為展現出極佳的籃球潛力，本學期毅然決然跨縣市轉學到武林國小追夢。為了打球，這位年僅11歲的小男孩，每天清晨就必須從溫暖的被窩中爬起，歷經走路、轉車、搭火車的重重考驗，每天光是單趟通勤就得狂花但面對如此艱辛的通勤，李豐榮卻甘之如飴。「每天就早睡1小時，其實一下就習慣了，完全不覺得辛苦！」李豐榮露出純真的笑容說道：「雖然體育班每天都要練球比較累，但只要想到每天都可以打球，就讓我起床都很開心，每天都超期待趕快到學校！」除了驚人的毅力，李豐榮的「籃球偶像」更是讓許多資深球迷跌破眼鏡。未來誓言要打進職業籃球殿堂的他，最崇拜的球星是NBA「公牛王朝」的7屆籃板王「小蟲」Dennis Rodman（丹尼斯·羅德曼）。要知道，當羅德曼在2011年正式退休時，李豐榮甚至都還沒出生。「一開始是看《灌籃高手》的櫻木花道，後來知道他們兩個很像，我就上網瘋狂找影片看！」李豐榮眼中閃爍著光芒：「我覺得Rodman真的好厲害、好會搶籃板，我希望自己也能成為像他一樣拚命的球員！」