美國與以色列對伊朗發動襲擊，中東戰火持續延燒，美國總統川普7日鬆口，若有極為充分的理由，可能會派出美軍地面部隊進入伊朗。美媒AXIOS報導，美國與以色列曾討論，向伊朗派出特種部隊，奪取儲存的450公斤濃縮鈾，阻止伊朗核野心。
據AXIOS報導，4名知情人士透露，美國與以色列曾討論，在戰爭後期向伊朗派遣特種部隊，以確保高濃縮鈾庫存的安全。
一名以色列國防官員表示，川普及其團隊正在認真考慮派遣特種作戰部隊進入伊朗執行特定任務。一位美國官員表示，政府已經討論了兩種方案，其一是將這些材料從伊朗完全移除、其二是派遣核能專家到現場對其進行稀釋。因此這項任務很可能需要特種作戰人員和科學家，其中可能包括來自國際原子能總署（IAEA）的科學家。
兩名了解此事的消息人士稱，此類行動是戰前向川普提出的一系列選項之一。有美媒報導，川普曾討論過出於特定戰略目的向伊朗部署少量美軍的想法，對核設施實施特種作戰突襲是選項之一。
報導指出，德黑蘭當局擁有的450公斤60%濃縮鈾，可在數週內轉化成武器級鈾。阻止伊朗取得核武是川普公開宣稱的戰爭目標之一，但任何奪取這些物資的行動都可能需要美國或以色列軍隊進入伊朗領土，在戰爭期間穿越戒備森嚴的地下設施。目前還不清楚這將是美國、以色列或聯合行動，但只有當兩國都確信伊朗軍隊不再對相關部隊構成嚴重威脅時，此事才有可能發生。
報導指出，在週二的國會簡報會上，國務卿盧比歐曾被問及伊朗濃縮鈾能否得到保障，當時他回答「總得有人去把它弄到手」，但並未具體說明方案。
此外，美國官員也透露曾討論過奪取伊朗的戰略碼頭「哈爾克島」（Kharg Island），該島負責伊朗約90%的原油出口。
去年6月，美軍空襲伊朗核設施，把濃縮鈾庫存都掩埋在廢墟之下，美國、以色列官員表示，在那之後伊朗一直未能接近那些核原料；伊朗幾乎所有的離心機都被摧毀，也沒有證據顯示濃縮鈾活動已經恢復。大部分核武庫位於伊斯法罕核設施的地下隧道中，其餘部分則分別存放在福爾多和納坦茲。在此次戰爭初期，美以對納坦茲和伊斯法罕發動空襲，目的似乎也是為了封鎖入口，防止任何物資被轉移。
