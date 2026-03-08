我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽，中華隊今（8）日在C組預賽擊敗韓國，這是中華隊在經典賽中首次贏韓國。運彩公會理事長何昱奇在臉書表示，此刻，相信國人心中那股熟悉又熱血的「棒球魂」，又再次被點燃。臉書也提到，台灣競技運動正走向科學化、數據化與系統化，每一項進步都離不開經費來源，期待台灣運彩能更上一層樓，成為壯大體育發展基金重要支柱。他當然希望，明天韓國能夠大比分贏得勝利，如果雙方比分能朝 8:3 以上的結果發展，將有利於台灣隊在「比較失分率」的條件下，爭取最後晉級邁阿密的機會。這一刻，全台灣球迷都在為同一件事祈禱。何昱奇也說，近幾年，台灣健兒在國際賽場上不斷為國爭光，從棒球、羽球到各項運動，屢屢讓世界看見台灣。這些成績，除了選手長年刻苦訓練、日復一日的努力之外，其實背後還有許多重要的「後勤力量」。其中，非常關鍵的一點，就是近年除了國訓中心之外，運動科學中心的成立，讓台灣競技運動正式走向科學化，數據化與系統化。只是，從訓練監控、運動醫學、體能強化到設備更新，每一項進步都離不開穩定的經費來源。何昱奇說，目前台灣體育發展的重要資金來源，大致來自三個方向：一、政府編列的公務預算；二、運動彩券盈餘所挹注的運動發展基金；三、企業與民間長期無私的贊助力量。長年來，他始終有一個期待與志向——希望台灣的運動彩券，未來能真正更上一層樓，成為壯大體育發展基金的重要支柱。何昱奇坦言，長年在基層推動運彩與體育的人，有時真的像是王寶釧苦守寒窯十八年。制度存在，但潛力還沒有被真正發揮。當初運彩制度設計時，台灣甚至還沒有「運動部」。如今台灣整體體育發展所需資源，早已大幅增加，據估算每年需求規模可能高達 400億元。在這樣的情況下，如何善用運動彩券這個合法且具潛力的工具，讓體育發展基金更壯大，正是台灣未來必須面對的重要課題。何昱奇說，如果我們真的熱愛體育，就不能只在比賽期間熱血。他提醒大家：「我們每一張選票，其實都在決定台灣體育的未來。下一次選舉時，無論是哪一個政黨、哪一位候選人，是否真正支持體育？是否提出具體體育政策？是否願意長期投入體育發展？這些都值得國人深思。因為真正了解體育、願意為體育長期努力的立委與議員，坦白說，在現實政治中仍然是 少數中的少數。何昱奇有感而發，人是健忘的，社會的熱情也常隨著比賽結束而冷卻。但台灣體育若要真正強大，不能只靠選手拼命，更需要制度、資源與全民共同支持。」他最後強調，體育不分國界，超越藍綠白。唯有選賢與能，真正重視體育，台灣體育環境才能更上一層樓。