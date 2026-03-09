我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗發動襲擊，伊朗反擊炮火襲向中東多國並封鎖荷姆茲海峽，戰火延燒到國際能源情勢。能源業主管與石油交易商警告，油價恐會在幾天內衝到每桶100美元，卡達能源官員更警告若停產會飆升至150美元。美東時間週五收盤，WTI西德州原油（WTI）期貨價格飆漲12.21%，收在每桶90.90美元；布蘭特原油（BRENT）期貨上漲 8.52%，收在每桶92.69美元。美國原油價格飆升35.63%，創下自1983年期貨合約有史以來的最大單週漲幅。由於伊朗封鎖，荷姆茲海峽油運幾乎已全面停止，能源現貨市場已經出現吃緊信號，中東與亞洲煉油廠減產已使柴油及飛機燃料價格上漲。拉皮丹能源顧問集團總裁麥克納利表示，「一旦市場接受荷莫茲海峽將關閉數周，而非只是暫停，我們預料布蘭特油價將在未來幾天到幾周內衝破百元」。高盛集團分析團隊6日也表示，高盛的油價預測有「很大的上調風險」，如果沒有解方出現，油價可能本周就衝破100美元。卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）上週五警告，如果油輪無法通過荷姆茲海峽，未來幾週原油價格可能會達到每桶 150 美元，這可能會「拖垮世界經濟」。兩名伊拉克官員週二告訴路透社，伊拉克已關閉每日150萬桶的石油生產線。知情人士週五告訴《華爾街日報》，科威特也因儲存空間不足而開始減產。摩根大通全球大宗商品研究主管卡內娃（Natasha Kaneva），如果荷姆茲海峽下週仍無法通航，減產幅度可能接近每日600萬桶。摩根大通也預估，阿聯下週也將出現供應限制。不過，美國能源部長萊特（Chris Wright）週日在福斯新聞表示，當美國開始削弱伊朗阻礙油輪通過荷姆茲海峽的能力時，石油和天然氣價格就會開始下降，「我們正在大幅削弱他們使用導彈和無人機進行打擊的能力，而且這種削弱速度在未來幾天還會加快。所以我們會保持謹慎，小心行事，但能源很快就會流通。」