在全球半導體產業迎來 AI 驅動的新一輪超級循環之際，地緣政治亦正重塑供應鏈版圖，全球科技權力格局隨之加速改寫。在高度不確定的國際環境中，新加坡憑藉制度穩定、產業聚落成熟與國際連結深厚，逐步躍升為東南亞最具技術深度的半導體樞紐之一。新加坡經濟發展局資料顯示，新加坡生產全球約 10% 的晶片，並製造約 20% 的半導體設備。2025 年半導體產業產值達 1,602 億新幣（約1,227 億美元），較 2024 年成長 17.1%。該產業占新加坡製造業產值比重達 33.4%，附加價值約 460 億新幣（約占 GDP 的 5.8%），並僱用逾 3.4 萬名高技術從業人員。2019 至 2025 年間，產業複合年成長率（CAGR）達 8.8%，顯示出強勁且穩定的成長動能。在製造版圖上，新加坡是全球 NAND Flash 的重要生產基地。美光科技約 98% 的 NAND 晶片在新加坡製造；英飛凌與意法半導體等整合元件製造商亦在當地建立涵蓋前段晶圓製造與後段製程的營運據點，顯示新加坡在高附加價值製造領域的長期吸引力。在晶圓代工方面，新加坡亦是東南亞前段製造的重要基地。格羅方德在當地營運其全球最大 12 吋晶圓廠之一；聯電自 2001 年投資 36 億美元設廠後，於 2022 年再投資 50 億美元擴產，並於 2025 年啟動 22 至 28 奈米製程量產。另一方面，世界先進與恩智浦合資成立的 VSMC 公司，亦投資 78 億美元興建 12 吋特殊製程晶圓廠。這些投資不僅擴大產能，也進一步強化新加坡在區域晶圓製造體系中的關鍵地位。在封裝測試領域，新加坡則逐步建立「高精度、高可靠封裝」的差異化定位。日月光、江蘇長電與聯合科技等企業皆在此布局，主要服務汽車與工業等對品質與安全要求極高的市場。隨著全球供應鏈日益重視韌性、可追溯性與合規管理，新加坡在高可靠應用供應鏈中的戰略價值亦持續上升。新加坡半導體產業的韌性，也深植於高度協調的政策體系。經濟發展局長期透過投資激勵與產業協助吸引跨國企業。配合「製造業 2030」戰略，新加坡提出將製造業產值提升 50%，並維持製造業占 GDP 約 20%；同時推出《電子產業轉型藍圖》，聚焦生產力、創新、技能與國際化等核心面向。在產業基礎方面，裕廊集團目前管理四大晶圓園區，總面積約 374 公頃，並規劃再擴增約 11% 的用地，以回應 AI 所帶動的硬體需求。政府亦將研發預算提高至約 280 億新幣，用於支持晶片設計、製程與設備研發。透過稅務優惠與財務支持，新加坡成功降低企業資本支出壓力。根據美國商務部分析，相關政策可使企業設施總成本降低約 25% 至 30%，在高度資本密集的半導體產業中形成明顯競爭優勢。進入 2026 年，新加坡的產業戰略正從傳統製造基地轉向先進製造與先進封裝，特別是高頻寬記憶體（HBM）與 AI 晶片供應鏈。美光已將新加坡定位為全球 NAND 製造卓越中心，未來十年將投資 240 億美元建設新晶圓廠；同時投入 70 億美元建立 HBM 先進封裝設施，預計 2026 年啟用，使新加坡更直接切入 AI 硬體供應鏈的核心環節。在先進封裝領域，新創公司 Silicon Box 於 2025 年達成出貨 1 億套里程碑，顯示其面板級封裝技術已具備規模化能力。格羅方德亦收購 AMF，並與新加坡科技研究局合作成立矽光子卓越中心，聚焦 400 Gbps 以上高速資料傳輸技術。這些布局反映出一個重要趨勢：在 AI 時代，「封裝」與「互連」正逐漸成為半導體產業新的競爭前線。面對全球技術競賽，新加坡集中資源發展異質整合、先進封裝、矽光子與寬能隙材料等下一代技術。未來五年，新加坡將研發投資提高至 370 億新幣；政府並宣布投入 8 億新幣成立半導體研究旗艦計畫，另投入 5 億新幣設立國家半導體轉譯與創新中心（NSTIC），推動 GaN、SiC 等功率半導體技術，以對接電動車與再生能源市場。不過，新加坡的轉型亦面臨兩項結構性挑戰：人才與合規。東南亞目前短缺約 3.4 萬名半導體工程師，新加坡正透過放寬外籍人才制度、增加博士後研究資金、更新高教課程與推動跨領域培訓等方式補強人才供給。另一方面，在出口管制與地緣政治摩擦升高的背景下，新加坡亦加強技術合規管理。2025 年，新加坡海關與貿工部發布針對先進半導體與 AI 技術的出口管制聯合諮詢，要求企業建立內部管控機制，以維持新加坡作為可信賴全球科技樞紐的聲譽。整體而言，在地緣政治重組與技術革命交織的半導體競局中，新加坡以成熟製程與高可靠製造穩固產業基礎，以政府協調的產業政策與研發投入提升技術含量，再透過先進封裝、HBM、矽光子與功率材料切入 AI 與能源轉型的新需求。當全球供應鏈持續重塑，新加坡正逐步成為下一階段科技版圖中的關鍵節點。