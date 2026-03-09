我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一場名校入學考試近日在網路掀起討論，因為學生們在考場外丟棄現金與隨身物品的畫面曝光後，引發外界對考試規定是否過於嚴格的質疑，也讓這場競爭激烈的升學考試成為輿論焦點。根據泰國媒體《Thaiger》報導，泰國知名中學Triam Udom Suksa School的2026年入學考試共有1萬3895名學生報名，但校方僅提供1520個學額，錄取率相當低，競爭十分激烈。該校長期被視為通往泰國頂尖大學的重要跳板，因此吸引大量學生報考。一則已被刪除的Facebook貼文指出，多名考生在考場外將現金與其他禁止帶入考場的物品丟棄。發文者質疑，如果部分家長沒有在場等候，學生身上又沒有現金，考試結束後可能連回家的交通費都沒有。這則貼文很快在社群媒體上引發廣泛討論，一些網友替考試中心辯護，表示校方早已提前公告相關規定，提醒考生不得攜帶錢包等物品進入考場。考場現場也在禮堂設置寄存服務，每人需支付30泰銖（約新台幣20元）即可寄放物品。不過，有學生因為遲到而來不及辦理寄存，只好在考場外丟棄物品，導致現場出現現金、隨身物件被丟在地上的情況。部分網友也擔心，若物品無人看管，考生在考試結束後可能無法順利取回。Triam Udom Suksa School向來以學術要求嚴格著稱，校方為防止作弊制定多項規定，包括禁止攜帶通訊設備、錢包、現金及部分個人物品進入考場。校長表示，相關規定早在考試前一個月就已通知所有考生。儘管如此，此次事件仍讓外界再次關注，在升學競爭壓力極大的情況下，考試管理與學生便利之間如何取得平衡。