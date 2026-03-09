在台灣人氣度高的運動鞋品牌眾多，近年不只有Nike、adidas等鞋業霸主可選擇，還有如鬼塚虎、HOKA等品牌不斷發展，成為不少台灣人出國必穿的神鞋。但有民眾推薦台灣本土品牌「母子鱷魚」，提到旗下氣墊拖鞋、運動鞋不只日常生活可穿，就連馬拉松、媽祖遶境等場合都適用，加上最便宜一雙鞋不到1千元，高CP值與水準已成為台灣人心目中的國民神鞋。
出國別只穿鬼塚虎、HOKA！台灣「新神鞋」走萬步不會痛
有女網友近日在Threads發文，表示前陣子第一次穿母子鱷魚拖鞋跑步，沒想到跑起來不只輕盈，腳趾頭感覺特別通風又舒適，「那種輕盈感，真的很自由」，強調穿著它跑起來和跑鞋感覺完全不同，完全沒有厚重的包覆感。
貼文曝光後，隨即引來不少人認同回應，「河堤很常遇到穿母子鱷魚，褲子甚至穿一般棉短褲然後跑超級快的阿北」、「這雙很好跑尤其是大熱天下雨跑超棒的」，在社群平台上，也有其他愛好者推薦「出國走路一律母子鱷魚！好走到誇張又不會腳痛，拖鞋、洞洞鞋都好穿」、「真的好穿又不貴，不確定尺寸還可以去各大賣場去試穿」。
母子鱷魚成台灣之光！從「國民神拖」進化成「馬拉松神鞋」
據了解，母子鱷魚是來自台灣的本土機能拖鞋品牌，從1986年創立至今已有長達40年歷史，母子鱷魚最大特色在於輕量、高回彈的氣墊拖鞋，在2008年首雙氣墊拖鞋誕生，最初是為了日常休閒設計，卻因出色的舒適性與支撐力，意外在跑者圈掀起熱潮，從而打造出一雙雙「能跑步的拖鞋」。
母子鱷魚氣墊拖鞋顛覆拖鞋印象，其中最知名的莫過於「氣墊y拖系列」，不只舒適防滑，在2024年TOG AWARD榮獲環保永續類金獎等獎項，甚至還經過台灣馬拉松好手「超馬老爹」羅維銘實測肯定，加上透氣排濕特性與開放設計，讓跑者告別指甲瘀青、脫落的痛苦，一體成型設計讓母子鱷魚爆紅，讓它從「國民神拖」成為「馬拉松神鞋」。
香燈腳認證！母子鱷魚變身「遶境神鞋」人氣爆棚
值得一提的是，母子鱷魚的產品不只馬拉松或平常跑步適合，還有不少信徒會穿著它一起遶境，過去還有民眾在網路上透露，自己徒步遶境走了將近8年時間，每次都會穿上母子鱷魚與兩指襪走完全程，且在2025年媽祖遶境活動中，36執士團員同樣穿上母子鱷魚鞋，成功完成長途行程。
母子鱷魚也看中商機，在官網推出「香燈腳必備專區」，主打連神明都認證的好鞋，舒適軟Q特性讓其再度提升人氣度，成為香燈腳間人氣度極高的「媽祖遶境必備神鞋」。
母子鱷魚哪裡買？一雙價格多少？拖鞋免1千元、運動鞋高CP值
母子鱷魚旗下產品眾多，除了招牌氣墊拖鞋以外，旗下還有販售洞洞鞋、機能鞋與運動鞋，其中運動鞋還包含球場訓練鞋、按摩鞋、健走鞋等，款式應有盡有。實際查詢官網價格，以氣墊y拖系列來看，單雙最便宜450元就能買到，最貴經過優惠也只要1090元；若是運動鞋系列，價格在1200元至2290元區間，價格低廉又耐穿，也難怪是台灣民眾心目中的高CP值神鞋。
目前母子鱷魚在全台各地都有設立銷售據點，從北到南甚至是外島地區如金門、馬祖等，都可以輕鬆買到母子鱷魚鞋款，而母子鱷魚近年來不只深耕台灣，也前進國際在新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國家，都有設立眾多經銷商提供優良商品以及良好的售後服務，倘若民眾今年還沒買新鞋，又不想花大錢買國際品牌，不妨可以參考母子鱷魚鞋款，但提醒一定要前往門市試穿，再評估是否需要購入！
資料來源：母子鱷魚官網、母子鱷魚臉書
