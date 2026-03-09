我是廣告 請繼續往下閱讀

出國別只穿鬼塚虎、HOKA！台灣「新神鞋」走萬步不會痛

▲有民眾分享，自己穿著母子鱷魚推出的氣墊拖鞋跑步，感受上不只輕盈更感到特別通風。（圖／母子鱷魚臉書）

「出國走路一律母子鱷魚！好走到誇張又不會腳痛，拖鞋、洞洞鞋都好穿」、「真的好穿又不貴，不確定尺寸還可以去各大賣場去試穿」。

母子鱷魚成台灣之光！從「國民神拖」進化成「馬拉松神鞋」

最知名的莫過於「氣墊y拖系列」，不只舒適防滑，在2024年TOG AWARD榮獲環保永續類金獎等獎項，甚至還經過台灣馬拉松好手「超馬老爹」羅維銘實測肯定，加上透氣排濕特性與開放設計，讓跑者告別指甲瘀青、脫落的痛苦，一體成型設計讓母子鱷魚爆紅

▲母子鱷魚拖鞋穿起來舒適又透氣而爆紅，讓它從「國民神拖」成為「馬拉松神鞋」。（圖／母子鱷魚臉書）

▲母子鱷魚氣墊拖鞋在跑者圈爆紅，甚至還經過台灣馬拉松好手「超馬老爹」羅維銘實測肯定。（圖／羅維銘（超馬老爹）臉書）

香燈腳認證！母子鱷魚變身「遶境神鞋」人氣爆棚

▲母子鱷魚拖鞋因耐穿成為媽祖遶境神鞋，官方也看中商機，在官網推出「香燈腳必備專區」。（圖／母子鱷魚官網）

▲母子鱷魚旗下產品眾多，除了招牌氣墊拖鞋以外，旗下還有販售洞洞鞋、機能鞋與運動鞋等。（圖／母子鱷魚臉書）

母子鱷魚哪裡買？一雙價格多少？拖鞋免1千元、運動鞋高CP值

際查詢官網價格，以氣墊y拖系列來看，單雙最便宜450元就能買到，最貴經過優惠也只要1090元；若是運動鞋系列，價格在1200元至2290元區間

從北到南甚至是外島地區如金門、馬祖等，都可以輕鬆買到母子鱷魚鞋款，而母子鱷魚近年來不只深耕台灣，也前進國際在新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國家