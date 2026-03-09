我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中東衝突持續升溫，各國紛紛啟動撤僑行動。泰國政府近日加快協助本國公民撤離伊朗的腳步，並在土耳其設立臨時指揮中心，統籌撤離與後續協助工作，確保受影響的泰國公民能安全返國。泰國外交部8日上午發布聲明指出，首批撤離的62名泰國公民已安全離開伊朗，並經由卡皮科伊（Kapikoy）邊境檢查站進入土耳其。當局已為這些公民安排住宿、餐飲、救援物資包及其他生活必需品，並暫時安置在萬恩市（Van），等待8日與9日搭機返回泰國。外交部與交通部7日晚間也召開線上記者會，說明中東局勢最新情況及泰國公民撤離進度。泰國代理資訊司司長兼副發言人帕尼東（Panidone Pachimsawat）表示，目前中東多地仍持續出現飛彈與無人機攻擊，整體情勢相當動盪，需要密切關注安全風險。帕尼東指出，目前尚未有泰國公民在衝突中受傷或喪生，但政府仍呼籲身處高風險地區的泰國人儘快撤離，並與當地泰國使館登記聯絡資訊，以便在緊急情況下取得協助。在撤離行動方面，第一批62人已於7日抵達土耳其，下一批撤離計畫預計在10日進行。同時，泰國駐伊朗大使館也將自10日起把辦公室與相關業務暫時遷至土耳其，以確保能持續為仍在伊朗的泰國公民提供協助。除了撤僑工作，泰國政府也密切關注衝突對交通運輸帶來的衝擊。交通部已成立「戰情室」監測情勢變化，並與航空公司協調航班調整。官方統計顯示，2月28日至3月7日期間，已有584個航班取消或延誤，影響約7萬8560名旅客，顯示中東局勢正對區域航空與人員往來帶來明顯影響。