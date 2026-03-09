我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升溫，全球航空交通受到波及，不少旅客被迫臨時更改行程。一個原本前往南極旅遊的新加坡家庭，因航班取消滯留海外，最後花費約5000新幣（約新台幣13萬元）購買替代機票，經歷四段航班、超過34小時的長途奔波，才終於回到新加坡。根據《新明日報》報導，66歲的劉尚來與妻子及女兒於2月14日參加南極旅遊團，原定3月3日返回新加坡。然而，由於美國、以色列與伊朗衝突升級，中東多個機場關閉，航班大量取消，他們原本計畫經杜拜轉機的回程路線被迫中斷。整個26人的旅遊團因此自2月28日起滯留在阿根廷。劉尚來表示，由於女兒需要返回工作崗位，無法延後行程，他與妻子決定陪同女兒先行返國，並緊急搜尋可行航班。一家三口最後找到一條繞行全球的返國路線：從阿根廷飛往美國休士頓（約10小時），再轉機至洛杉磯（約4小時），之後飛往台灣（約15小時），最後從台灣回到新加坡（約5小時）。整趟旅程橫跨三天、四段航班，飛行時間累計超過34小時。劉尚來透露，三人為了這趟臨時返國行程共花費約5000新幣購買機票，而機票價格仍持續上漲。「我們訂票之後，有團員再查看價格，發現已經再漲了500到1000新幣。」他表示，團內不少人是退休人士，因此部分人選擇改飛巴黎停留，再轉機回國。他也感謝旅遊團導遊連日來在機場協助團員查詢航班與安排轉機。隨著中東緊張局勢惡化，多家航空公司已延長部分中東航線停飛時間，全球航班仍持續受到影響，也讓許多旅客的回家之路變得更加曲折且昂貴。