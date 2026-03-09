我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢升溫帶動國際油價飆升，各國紛紛關注燃料成本對民生的衝擊。泰國政府為防止交通費用趁機上漲，決定暫時凍結計程車與相關交通服務的費率，避免民眾在油價波動下承受更高負擔。泰國副總理兼交通部長披帕·拉差吉帕甘（Phiphat Ratchakitprakarn）4日宣布，交通部將自3月5日起禁止計程車、叫車平台與摩托計程車調漲費率，防止業者藉油價上升哄抬價格。若有業者違反規定，將面臨法律行動。披帕表示，政府之所以能夠採取凍漲措施，是因為石油基金仍具備調節能力。當國際油價異常飆升時，政府可動用基金補貼，以減緩油價波動對國內市場的衝擊。他指出，石油基金過去一度出現高達1,000億泰銖的赤字，但目前已恢復為盈餘狀態，因此有能力支撐政府在短期內穩定燃油價格與交通成本。披帕進一步透露，總理已下令凍結燃油價格15天，交通部也將同步管控交通相關費用，確保政策能在短期內穩定民生支出。交通部預計於3月5日召開會議，正式落實相關措施。這項政策也將提交由副總理兼財政部長艾克尼提·尼提坦帕帕（Ekniti Nitithanprapas）主持的中東局勢評估會議討論。政府強調，在全球能源市場持續動盪之際，將透過價格管控與補貼機制，盡量降低油價上漲對泰國經濟與民眾生活造成的衝擊。