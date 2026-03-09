我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞多國面臨油價持續高漲壓力，投資與消費者信心可能受挫。專家分析指出，能源高度依賴進口的泰國與菲律賓最易受到衝擊，而馬來西亞、印尼等淨出口國則相對具備緩衝能力，但仍需承擔高額補貼成本。根據「傑富瑞(Jefferies)」最新報告，隨著地緣政治緊張和供應風險升高，東協國家可能出現貿易逆差擴大及通膨壓力加劇。尤其是菲律賓，燃料在消費者物價指數中占比高，政策空間有限，若油價長期居高不下，消費者生活成本可能快速上升。泰國方面，政府依靠國營石油基金試圖抑制零售油價上漲，但隨著全球油價持續高企，這一措施面臨巨大壓力。分析師指出，若價格波動延續，泰國經常帳戶可能惡化，對國內消費及企業成本形成雙重挑戰。與此同時，馬來西亞和印尼透過燃料補貼和財政政策對沖通膨，但報告提醒，高補貼成本將限制政策空間。投資者若參與東協能源敏感板塊，需採取更謹慎的策略，選擇具備國內生產能力或財政防禦能力的市場更為穩妥。地緣政治溢價持續存在，報告指出，東南亞經濟「軟著陸」的預期可能被推遲。央行若被迫維持更嚴格貨幣政策以抑制輸入性通膨，國內消費和投資可能受到限制，市場波動性料將增高。傑富瑞(Jefferies)是一家全球知名的投資銀行與資產管理公司，提供股票研究、固定收益、資本市場及財富管理服務，其分析報告常被投資者用於判斷宏觀經濟趨勢及市場策略。