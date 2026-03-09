我是廣告 請繼續往下閱讀

近期泰國椰子價格暴跌，引發政府關注，當局已針對多家企業展開調查，並追查可能操縱市場的相關行為。農民與消費者對市場公平性表示擔憂，呼籲官方採取行動。泰國商業發展局指出，目前已對15家中資企業及10名泰國掛名股東展開調查，懷疑這些業者涉嫌串謀與不正當交易，企圖控制椰子收購與出口價格。局長彭朋表示，該行為可能損害本地椰農利益，導致農民幾乎沒有議價能力。報導顯示，這些企業涉及椰子生產、收購、包裝及出口至中國等完整供應鏈，透過股東協助操控市場，對價格波動形成影響。即便泰國椰子產量過剩、來自其他出口國的競爭增加，這些企業的串謀行為仍加劇價格下跌的問題。統計指出，泰國目前有超過200間椰子包裝廠，但僅73家正式向農業局註冊，去年中國自泰國進口椰子比例從62%降至48%，反映出口需求減弱，進一步打擊農民收入。商業發展局已將初步調查結果移交特別調查局，並與網路犯罪調查局、反洗錢辦公室、稅務局及農業部門合作，期望透過深入調查防止不公平貿易行為持續發生。此案凸顯泰國對外資監管及市場公平性的重要性，也提醒投資者需留意供應鏈風險。