權力移交：第三任最高領袖誕生

川普與以色列的強硬回應

戰火連天：傷亡與損害持續擴大

雙方戰略：無意停火

美國與以色列對伊朗2月28日展開聯合空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，隨著戰事邁入第10天，伊朗在週一（9日）時正式任命哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），成為新任最高領袖。這顯示在與美以衝突爆發一週後，強硬派仍牢牢掌握德黑蘭政權。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，由88名神職人員組成的專家會議在德黑蘭時間午夜過後發表聲明稱：「專家會議以決定性票數，任命阿亞圖拉 賽義德·穆吉塔巴·侯賽尼·哈米尼（Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei）為伊朗伊斯蘭共和國神聖體制的第三任領袖。」自1979年伊斯蘭共和國成立以來，專家會議僅選出過一次新任領導人，即在30多年前伊朗伊斯蘭革命之父霍梅尼（Ruhollah Khomeini）去世後，匆忙選出哈米尼任最高領袖。現年56歲的穆吉塔巴雖非高級神職人員，僅為中階神職人員，且在伊朗政權中沒有任何官方職務，但他在幕後有著深厚影響力，與伊朗革命衛隊（IRGC）及巴斯基民兵組織有著密切聯繫。如今被選為最高領袖，此一職位使他對伊斯蘭共和國的所有國家事務擁有最終決定權。據一名知情消息人士透露，以色列上週對穆吉塔巴發動了攻擊。但以色列方面認為他只是在攻擊中受傷。美國總統川普（Donald Trump）在8日時相ABC News表示，華府應對伊朗最高領袖人選有發言權：「如果他沒得到我們的認可，他撐不了多久。」他也表示，選擇哈米尼的兒子是他「無法接受的」。以色列在伊朗宣布人選之前曾威脅，將打擊任何被選中的繼任者。目前以色列已證實，於週六擊斃了新任最高領袖軍事辦公室主任巴拜安（Abolqasem Babaian）。美軍8日表示，在一週前伊朗最初的反擊中受傷的一名美軍士兵已死亡，使美軍死亡人數增至7人。在前一天，川普主持迎回另外6名陣亡士兵的遺體返回美國。據伊朗駐聯合國大使稱，美以攻擊已導致至少1332名伊朗平民喪生，數千人受傷。在戰事邁入第九天之際，德黑蘭上空籠罩著濃厚的黑煙。以色列空襲了多處儲油設施，橘紅色的火焰映紅了夜空。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，這次大規模攻擊標誌著衝突進入「危險的新階段」，並構成戰爭罪。他在社群平台X（舊稱推特）上寫道：「透過攻擊燃料儲存設施，侵略者正在把危險物質與有毒物質釋放到空氣中。」伊朗議長格里巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）表示，德黑蘭並不尋求停火，並將懲罰侵略者。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言將「毫無慈悲地」打擊伊朗統治者，並稱有一套包含「許多驚喜」的組織化計畫來瓦解該政權。據《Axios》報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）將於週二（10日）訪問以色列。川普在空軍一號上表示，他不尋求透過談判結束這場推高全球能源價格、干擾航空的衝突，甚至直言：「在某個時刻，我想可能沒人能留下來說『我們投降』了。」