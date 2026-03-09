本周連兩波冷氣團來襲，熱咖啡最暖身！7-11表示，周一快樂咖啡日推出大杯濃焙茶拿鐵買2送2，可線上寄杯，半價優惠只限今（9）日；全家APP輸優惠碼指定美式買2送2、拿鐵買2送1；萊爾富、家樂福、星巴克慶祝中華隊打敗韓國，都限時買一送一、買二送二，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍 APP｜限3月9日
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至3月10日
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）限APP行動隨時取
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）至3月17日
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）至3月17日
◾中杯精品香椰厚拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）至3月17日
📍門市｜3月4日至3月17日
◾黑糖粉粿青茶／紅茶2杯90元，7.5折（原價60元、特價45元）
📍APP｜3月3日至3月9日
◾風味系列指定熱飲8杯380元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾西西里風檸檬系列7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾中杯精品冰香椰厚拿鐵5杯380元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾黑糖珍珠撞奶／青梅冰茶10杯380元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵8杯380元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾大杯濃萃美式／拿鐵9杯380元，7折（原價60元、特價42元）
📍APP｜3月7日至3月9日
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖粉粿蕎麥茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶6杯250元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶6杯250元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶買3送3，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣 」輸碼｜即日起至3月10日
◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）優惠碼「勝場喝美式」
◾大杯單品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）優惠碼「勝場喝拿鐵」
◾大杯阿里山美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）優惠碼「中華必勝」，至3月11日
◾大杯阿里山拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）優惠碼「中華勝利」，至3月11日
📍門市｜即日起至3月10日
◾大杯特濃美式／拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP優惠趣｜3月9日至3月13日
◾紅牛零卡能量飲料買1送1（原價65元、特價33元）
◾辻利抹茶生乳白玉雪糕買1送1（原價59元、特價30元）
📍APP｜即日起至3月10日
Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
謝謝中華隊！星巴克感謝英雄舉辦好友分享日，3月9日周一當天限定，上午11時至晚間8時期間，買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍APP｜3月8日至3月10日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送9，5.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃美式買10送9，5.3折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾燕麥奶拿鐵30元，4.6折（原價65元、特價30元）至3月9日
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡家樂福
📍門市｜3月8日至3月10日
◾大杯濃郁美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）至3月9日
◾漂浮冰咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。慶祝中華隊贏韓國，3月9日、3月10日買泡菜豬肉磚壓、泡菜豬肉炊米堡，送指定中杯飲品1杯（錫蘭紅茶 / 薰香綠茶 / 美式咖啡）。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、路易莎
