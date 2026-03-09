我是廣告 請繼續往下閱讀

市場報價：突破歷史紀錄

中東產油國現狀

核心問題：荷姆茲海峽停擺

戰事與官方回應

隨著伊朗戰事邁入第十天，由於關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續關閉，中東主要產油國紛紛減產，推動原油價格飆升至每桶100美元以上。這是油價時隔3年8個月首次突破百美元大關。截至美東時間下午6點12分，美國基準西德州原油（WTI）大漲18.98%或17.25美元，來到每桶108.15美元。全球基準布蘭特原油（Brent）上漲16.19%或15.01美元，收於每桶107.70美元。上週美國原油價格暴漲約35%，創下自1983年期貨交易歷史以來的最大單週漲幅。CNBC報導指出，這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價時隔3年8個月首次突破百美元大關。產油國因荷姆茲海峽封鎖導致原油積壓、儲存空間耗盡，被迫採取減產行動。OPEC第五大產油國科威特因「伊朗對航行安全的威脅」，在7日宣布預防性減產及縮減煉油輸出。在伊朗戰爭爆發後，OPEC第二大產油國伊拉克產量面臨實質性崩潰。南部三大油田產量已從戰前的每日430萬桶暴跌70%，目前僅剩每日130萬桶。同時，OPEC第三大產油國阿拉伯聯合大公國（UAE）表示，正謹慎管理離岸產量以因應倉儲飽和壓力，但陸上作業維持正常。波斯灣阿拉伯國家減產的原因之一，是儲油空間正在耗盡。由於荷姆茲海峽關閉，石油無法運輸，導致大量原油堆積。由於擔心伊朗發動襲擊，郵輪拒絕通過這條狹窄水道。全球大約20%石油消費量都經由荷姆茲海峽出口，但目前這條出口航道已陷入癱瘓。儘管美國總統川普（Donald Trump）宣稱戰爭「已經獲勝」，但局勢毫無放緩跡象。報導指出，伊朗已任命哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖。美國能源部長萊特（Chris Wright）8日接受CNN採訪表示，一旦美國摧毀伊朗威脅油輪的能力，海峽航運將恢復。他表示：「在不久的將來，你會看到船隻逐漸恢復正常通過荷姆茲海峽。」他補充稱，目前距離正常航運仍有一段距離，但情況不會拖太久，「雖然目前還完全沒有恢復正常，這需要一點時間，但最壞的情況也只是幾週，而不是幾個月。」