氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（9）日下午起至明（10）日鋒面掠過，北台灣雨區擴大、越晚越冷，將觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫將跌破10度；週四（12日）將有另一波「大陸高壓」前緣通過，直到週五（13日）才回溫。
今北台灣越晚越冷剩10度！週二晚至週三晨最冷
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，北部海面、東半部雲層厚較多，大臺北、東半部有降水回波，北海岸、東半部有局部降雨。截至5：32各地區的平地最低氣溫約在13至15度。
最新歐洲模式模擬顯示，今下午至明（10）日鋒面掠過、冷空氣南下，北部降雨範圍擴大、東半部有局部短暫雨，氣溫下降，北臺愈晚愈冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。今夜至明晨，臺北測站逼近14度，將觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下。
吳德榮進一步提到，明晚至週三（11日）晨、因「輻射冷卻」加成，還會再多降1至2度，而創此波最低溫；應注意保暖。週三晴朗、白天氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。
週四又有一波冷氣團！好天氣等到週五才回暖
最新模式模擬顯示，週四（12日）下午「大陸高壓」前緣通過，大臺北雲量略增、偶有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷。週五（13日）起至下週日（15日）「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差大。
週四晚、週五晨及週六晨又有觸及「大陸冷氣團」（臺北測站≦14度）的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。最新模式模擬顯示，下週一至週三（16至18日）各地仍晴朗穩定，氣溫逐日漸升，東半部水氣略增，偶有局部短暫雨的機率。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
