▲東北風偏強，9日晨至10日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到冷氣團影響，中央氣象署今（9）日發布大雨特報、陸上強風特報，表示今日基隆北海岸、新北市雙溪及宜蘭地區，有局部大雨發生的機率，同時有全台14縣市將有8級陣風發生機率，提醒民眾外出留意天氣狀況。中央氣象署表示，今日大陸冷氣團南下，清晨各地低溫約15至19度，白天北臺灣高溫略為下降，預測北部及宜花高溫約18至21度，臺東約24度，中南部可達26、27度，而隨著冷空氣持續南下，到了晚間北部宜蘭低溫降至15、16度，中南部及花東低溫也降到16至18度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時增減衣物。天氣方面，迎風面水氣增加，雲量較多，降雨主要集中在桃園以北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中基隆北海岸、宜花地區及恆春半島要留意有局部大雨或是局部較大雨勢發生的可能，竹苗地區及中南部山區也有零星降雨機會，中南部平地則為多雲到晴的天氣。